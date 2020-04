TASR

Bratislava Capitals mieri do Rakúska, prezident Ďurkovič: Chceme byť prínosom

Rakúska nadnárodná hokejová liga v piatok schválila účasť slovenského klubu iClinic Bratislava Capitals v sezóne 2020/2021.

Tím Bratislava Capital — Foto: Facebook/Bratislava Capitals

Viedeň 24. apríla (TASR) - Rakúska nadnárodná hokejová liga v piatok schválila účasť slovenského klubu iClinic Bratislava Capitals v sezóne 2020/2021. Capitals sa stal štvrtým slovenským hokejovým klubom, ktorý si v histórii samostatnosti zahrá v nadnárodnej súťaži. V minulosti pôsobili v zahraničných ligách Lev Poprad a Slovan Bratislava v KHL, a Nové Zámky v maďarskej MOL lige. Štart

Nadnárodná liga známa ako EBEL bude mať od sezóny 2020/2021 nový názov. Snahou bratislavského klubu vstúpiť do tejto ligy bolo aj preto, aby zvýšil marketingovú hodnotu klubu. A to aj vzhľadom na to, že hlavný akcionár pôsobí v rámci svojich obchodných aktivít aj na rakúskom trhu. Z tohto dôvodu vstupuje Capitals do najbližšej sezóny s novým názvom iClinic Bratislava Capitals.

„Veľmi nás teší, že môžeme v našej lige privítať iClinic Bratislava Capitals ako ďalší zahraničný klub za predpokladu, že splnia do 4. mája ešte nejaké povinnosti. Naša liga a jej kluby sú presvedčené, že klubom iClinic Bratislava Capitals získali medzi seba člena s veľkým potenciálom. Týmto rozhodnutím sme urobili ďalší dôležitý krok k úspešnej budúcnosti," uviedol prezident ligy Karl Safron.

Ako uviedol klub vo vyhlásení, „okrem kvalitných zápasov v nadnárodnej súťaži je ďalším dôvodom vstupu Capitals do rakúskej ligy aj možnosť porovnávať sa v derby zápasoch s Viedňou alebo Znojmom, čo je podľa názoru vedenia klubu pre slovenské kluby výzva.“

Podľa prezidenta klubu Iva Ďurkoviča je prijatie klubu cťou. „Vážime si dôveru, ktorú nám dala rakúska nadnárodná hokejová liga tým, že zahlasovala za účasť iClinic Bratislava Capitals v sezóne 2020/2021 v tejto lige. Ceníme si ich dôveru v náš klub, na druhej strane to ale vnímame ako veľký záväzok. Veríme, že účasť nášho klubu bude pre fanúšikov tejto ligy atraktívna a že naša spolupráca bude pre obe strany prínosom."

V lige pôsobia tímy z Rakúska, Talianska, Česka a Maďarska. Minimálny počet rokov, na aký kluby vstupujú do nadnárodnej súťaže, sú štyri. Pri nových účastníkoch sa však po sezóne hodnotí ich prínos. Plány pôsobenia iClinic Bratislava Capitals v súťaži sú však dlhodobé.

Štart novej sezóny je plánovaný na 18. septembra, avšak definitívny termín ovplyvní situácia s pandémiou koronavírusu, pre ktorú 10. marca vedenie súťaže predčasne ukončilo sezónu 2019/2020.

„Aj keď má v súčasnosti celý športový svet prestávku, my konzistentne pokračujeme v práci a sme radi, že môžeme teraz informovať o tejto pozitívnej správe. Napriek súčasnej ťažkej situácii, naša liga a kluby dokázali medzi seba prijať ďalší medzinárodný tím. Bratislava a Slovensko má dlhú hokejovú tradíciu a my sa tešíme na túto novú ligovú destináciu,“ skonštatoval generálny riaditeľ ligy Christian Feichtinger.

Vstup klubu do nadnárodnej súťaže musel predtým odobriť výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH), ktorý tak urobil na februárovom zasadnutí.