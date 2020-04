TASR

Dnes o 19:29 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Športovci na vonkajších športoviskách nemusia mať rúška

Športovci aktívne vykonávajúci športovú činnosť na vonkajších športoviskách nemusia mať pri výkone športovej aktivity prekryté horné dýchacie cesty.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 24. apríla (TASR) – Športovci aktívne vykonávajúci športovú činnosť na vonkajších športoviskách nemusia mať pri výkone športovej aktivity prekryté horné dýchacie cesty. Počas piatkovej tlačovej konferencie to uviedol štátny tajomník rezortu školstva pre oblasť športu Ivan Husár.

Všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom. Husár poznamenal, že s uvoľňovaním pravidiel prichádzajú relatívne prísne podmienky.

Žiada rešpektovanie nariadení

Zároveň žiada všetkých, aby tieto nariadenia rešpektovali. „Tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu,“ priblížil Husár.

Štátny tajomník uviedol, že skupina športovcov aktívne zapojených do športovej činnosti na jednom športovisku nesmie v rovnakom čase presiahnuť päť osôb, pričom je možné vytvoriť na športovisku viaceré skupiny aktívne športujúcich športovcov, ak na jednu skupinu pripadne najmenej plocha 30 krát 30 metrov. V prípade športovcov, ktorí čakajú na striedanie, platí, že musia čakať v bezpečnej vzdialenosti.

Bez šatní či spŕch

Husár uviedol, že na športoviskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk, zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory športoviska, najmä spoločné šatne, umyvárne či sprchy. Po skončení tréningu sa bude vykonávať dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok.

Husár zdôraznil aj to, že každý do 18 rokov musí mať vlastnú fľašu s vodou. Zároveň priblížil, že tréneri budú mať povinnosť evidovať účasť na tréningu. „Nabádame ich k tomu, aby to bolo teraz dôslednejšie. Pretože, keď sa niečo stane a bude sa vyšetrovať, kto sa kde s kým stretol, tak aby prevádzkovatelia mali účasť zaevidovanú,“ vysvetlil.

Plavecké športy ešte budú riešiť

„Kontaktné a bojové športy sa môžu na externých športoviskách vykonávať, samozrejme, po uplatnení všetkých bezpečnostných vecí. Napríklad v karate to môže byť cvičenie len jednotlivcov,“ priblížil Husár s tým, že kontaktný šport ako taký sa vykonávať nesmie. Otázky plávania a plaveckých športov sa podľa neho ešte budú riešiť.

Poslanec Národnej rady SR Radovan Sloboda (SaS) oceňuje prijatie týchto opatrení. „S príchodom koronakrízy boli zatvorené športoviská, čo spôsobilo napríklad to, že hrádza na Dunaji bola plná ľudí, takže to bol nežiaduci stav,“ uzavrel.