Dnes o 07:59 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Ako funguje Vimax? Tu je recenzia

Vimax sú prírodné tabletky na erekciu pôvodom z Kanady. Tabletky sú známe po celom svete (Vimax Pills) a už aj u nás si nejaký ten rôčik získavajú svojich priaznivcov. Prečo muž vlastne siahne po prípravkoch takéhoto zamerania? Nuž, problém s erekciou je dnes jedna z najvážnejších mužských starostí, ktorá mužov trápi nezávisle od veku – mladších aj starších a preto akákoľvek pomoc v tomto smere je viac než vítaná. Ak chcete vedieť o Vimaxe viac, čítajte ďalej.

Účinky Vimaxu - ako to vlastne funguje?

Relatívne jednoducho. Tým, že si dáte každý jeden deň vždy jednu tabletku, podporujete v konečnom dôsledku komplet celú oblasť intímneho zdravia. To znamená, že nielen erekciu samotnú, ale aj sexuálnu výdrž, libido, plodnosť... A keďže Vimax je prípravok na erekciu určený k dlhodobému používaniu, funguje to orientačne asi takto:

Prvý mesiac užívania prinesie zmenu v tom, že váš penis bude pri erekcii viditeľne tvrdší ako predtým. Takisto sa vám zvýši libido a chuť na sex bude naozaj výraznejšia.

Počas druhého mesiaca užívania Vimaxu by ste mali zaregistrovať o niečo objemnejší penis (pri erekcii). Je fakt, že pravidelné a intenzívnejšie prekrvenie jednoducho v tomto smere robí divy. Takisto to pri súloži dlhšie vydržíte bez vyvrcholenia.

Od tretieho mesiaca pociťujete už maximálne možné účinky Vimaxu. Čo to znamená? Stabilne pevný penis pri kvalitnej erekcii. Nespokojnosť s prípadným predčasným vyvrcholením je tiež minulosťou a výdrž je na tom niekoľkonásobne lepšie.

Mnoho mužov sa pýta: A čo Vimax a zväčšenie penisu?

A pýta sa správne. Niektorí distribútori a predajcovia tohto doplnku v zahraničí totiž naozaj stavili na kampaň, pri ktorej bol Vimax prezentovaný ako zaručený prostriedok na zväčšenie penisu. Kde je pravda? Ako obvykle - niekde uprostred. Určite nečakajte, že napríklad po polročnej intenzívnej kúre získate len tak nejaké centimetre navyše. Na druhú stranu je fakt, že viacero mužov naozaj spomínalo zväčšenie... Ale skôr objemu penisu, pričom k tomu prispela hlavne tvrdá a pevná erekcia. A tá je v drvivej väčšine prípadov dôležitejšia ako veľkosť vášho pohlavného údu, čo vám dámy určite veľmi rady potvrdia.

Vimax a jeho zaujímavé zloženie

Vimax to má v rámci svojho zloženia trochu inak ako konkurenčné prípravky. Iste, nájdete v ňom aj klasiku a zaručené afrodiziaká rastlinného pôvodu ako kotvičník a ženšen, ginko či saw palmetto, no k výbornej účinnosti prípravku prispievajú aj iné, menej tradičnejšie zložky, ako kajenské korenie, ovos, hloh či vitamín E.

Foto: Vimax

O jednotlivých zložkách Vimaxu o niečo podrobnejšie:

Ženšen – inak aj pravý ázijský či kórejský ženšen, je bylina, ktorá je jednou z najcennejších v rámci tradičnej ázijskej medicíny, pre intímny život muža toho ponúka dosť: podporuje sexuálnu vitalitu a zvyšuje libido, v Číne a Kórei je to tradičný liek na impotenciu

– inak aj pravý ázijský či kórejský ženšen, je bylina, ktorá je jednou z najcennejších v rámci tradičnej ázijskej medicíny, pre intímny život muža toho ponúka dosť: podporuje sexuálnu vitalitu a zvyšuje libido, v Číne a Kórei je to tradičný liek na impotenciu Kotvičník - Kotvičník zemný je rastlina, ktorá je známa tým, že podporuje lepšiu tvorbu testosterónu a jeho udržanie v optimálnej hladine, vďaka tomu sa kotvičník uplatňuje v prípravkoch ako je Vimax ako podpora potencie a libida, plodnosti ale aj zdravej prostaty

- Kotvičník zemný je rastlina, ktorá je známa tým, že podporuje lepšiu tvorbu testosterónu a jeho udržanie v optimálnej hladine, vďaka tomu sa kotvičník uplatňuje v prípravkoch ako je Vimax ako podpora potencie a libida, plodnosti ale aj zdravej prostaty Ginko – ginko je jednoducho legenda, strom, ktorého účinky na ľudské zdravie sú známe tisícky rokov, čo sa týka vplyvu na mužský intímny život, tak výťažky z ginka dokážu rozširovať cievy, čo pomáha s oslabenou erekciou, za ktorou stojí zhoršený prietok krvi do penisu

– ginko je jednoducho legenda, strom, ktorého účinky na ľudské zdravie sú známe tisícky rokov, čo sa týka vplyvu na mužský intímny život, tak výťažky z ginka dokážu rozširovať cievy, čo pomáha s oslabenou erekciou, za ktorou stojí zhoršený prietok krvi do penisu Saw palmetto – slovensky Serenoa plazivá, je malá palma, známa ako častá súčasť rôznych prípravkov na prostatu, vo Vimaxe sa Saw palmetto objavuje aj z ďalšieho dôvodu – má totiž aj priaznivý vplyv na hormonálnu hladinu

– slovensky Serenoa plazivá, je malá palma, známa ako častá súčasť rôznych prípravkov na prostatu, vo Vimaxe sa Saw palmetto objavuje aj z ďalšieho dôvodu – má totiž aj priaznivý vplyv na hormonálnu hladinu Kajenské korenie – alias Cayenne Pepper, je vlastne odroda červenej čili papričky. Vďaka unikátnej látke – kapsaicínu (mimochodom zodpovednej za ich pálivosť) sa v tele zlepšuje cirkulácia krvi

– alias Cayenne Pepper, je vlastne odroda červenej čili papričky. Vďaka unikátnej látke – kapsaicínu (mimochodom zodpovednej za ich pálivosť) sa v tele zlepšuje cirkulácia krvi Ovos – táto tradičná obilnina býva bežnou súčasťou mnohých doplnkov výživy, zdravotných benefitov ovsa je viac než dosť, pre nás je dôležité, že ovos obsahuje unikátne látky s názvom avenantramidy, ktoré pomáhajú so zvýšením tvorby oxidu dusnatého v tele, ten rozširuje krvné cievy a urýchľuje prietok krvi čo je z pohľadu erekcie asi najpodstatnejšie

– táto tradičná obilnina býva bežnou súčasťou mnohých doplnkov výživy, zdravotných benefitov ovsa je viac než dosť, pre nás je dôležité, že ovos obsahuje unikátne látky s názvom avenantramidy, ktoré pomáhajú so zvýšením tvorby oxidu dusnatého v tele, ten rozširuje krvné cievy a urýchľuje prietok krvi čo je z pohľadu erekcie asi najpodstatnejšie Hloh – hloh obyčajný je inak bežný ker, ktorý má na počudovanie „nebežné“ účinky, asi najvýraznejší a z nášho pohľadu aj najpodstatnejší je ten, že priaznivo vplýva na činnosť srdca a tepien, pomáha rozširovať cievy a zlepšovať ich funkciu

– hloh obyčajný je inak bežný ker, ktorý má na počudovanie „nebežné“ účinky, asi najvýraznejší a z nášho pohľadu aj najpodstatnejší je ten, že priaznivo vplýva na činnosť srdca a tepien, pomáha rozširovať cievy a zlepšovať ich funkciu Vitamín E – je to jeden z najvýznamnejších antioxidantov vôbec, vitamín E tak chráni naše bunky pred oxidatívnym stresom – starnutím, takisto je známy tým, že prispieva k lepšej priechodnosti ciev a tým aj lepšej cirkulácii krvi v tele, vrátane pohlavnej sústavy

Zloženie prípravku v jednej tabletke (čiže v odporúčanej dennej dávke):

Ginko dvojlaločné (Ginkgo biloba): 100 mg

(Ginkgo biloba): 100 mg Saw Palmetto (Serenoa repens): 80 mg

(Serenoa repens): 80 mg Ženšen (Panax ginseng): 50 mg

(Panax ginseng): 50 mg Kajenské korenie (Cayenne pepper): 20 mg

(Cayenne pepper): 20 mg Hloh obyčajný (Crataegus monogyna): 17 mg

(Crataegus monogyna): 17 mg Kotvičník zemný (Tribulus Terrestris): 5 mg

(Tribulus Terrestris): 5 mg Ovos siaty (Avena sativa): 4 mg

(Avena sativa): 4 mg Vitamín E (D-alfa-tokoferol): 185 IU

Ako Vimax správne užívať – základ je pravidelnosť

Vimax sa užíva veľmi jednoducho – stačí každý deň užiť jednu tabletku (a to najlepšie približne polhodinku po jedle). Základom úspešnosti je však pravidelné a dlhodobé užívanie – optimálne 3 mesiace nepretržite a viac, na to nezabúdajte!

Foto: Vimax

Prečo zvoliť práve Vimax a aké sú skúsenosti?

Problémy s erekciou rieši čoraz viac mužov. Možno sa nejedná hneď o jasnú a potvrdenú erektilnú dysfunkciu, ale oslabenie erekcie je u mnohých jednoducho viac než zrejmé. Medzi spôsoby, ktoré sa dajú využiť v boji s touto nepriazňou osudu, patria aj tabletky s prírodným zložením - presne ako je aj Vimax. Prečo? Látky, ktoré obsahuje, totiž prirodzene pozitívne vplývajú na fungovanie celej pohlavnej sústavy.

Reálne skúsenosti mužov s užívaním Vimaxu to len potvrdzujú. Čím dlhšie sa tento prípravok užíva, tým lepšie výsledky sa dajú očakávať. Trpezlivosť je v tomto prípade naozaj namieste, pretože kvalitné výživové doplnky na erekciu takto naozaj fungujú. Neočakávajte teda okamžitý efekt. Ak čakáte práve na to, v tom prípade sa musíte obrátiť na iné preparáty so synteticky vyrobenými látkami, ku ktorým sa dostanete až po vyšetrení u lekára, a ktoré vám musí potvrdiť reálnu erektilnú dysfunkciu. Ak hľadáte výživový doplnok, ktorý podporuje sexuálne funkcie v dlhodobom horizonte bez rizika vedľajších účinkov, práve Vimax môže byť tou správnou voľbou. Treba to skúsiť, výsledok vás v konečnom dôsledku možno viac než príjemne prekvapí.

