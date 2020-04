TASR

Dnes o 15:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Seniori budú môcť chodiť nakupovať aj mimo vyhradených hodín

Prevádzky budú môcť obsluhovať seniorov aj mimo vyhradeného času cez pracovné dni od 9.00 h do 11.00 h.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 24. apríla (TASR) - Prevádzky budú môcť obsluhovať seniorov aj mimo vyhradeného času cez pracovné dni od 9.00 h do 11.00 h. Keďže hlavný hygienik prijal množstvo podnetov k opatreniu na ochranu pred novým koronavírusom, najmä zo strany pracujúcich seniorov, rozhodol sa ho prehodnotiť.

„Dôrazne však vyzývame seniorov, aby využívali vyhradený nákupný čas vždy, keď je to možné, a mimo tohto času, ak to nie je nevyhnutné, obchody nenavštevovali, respektíve aby požiadali o nákup príbuzných, známych, susedov alebo aby využili v danej oblasti ponúkané služby samospráv," uvádza Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Zdôrazňuje to pre ochranu zdravia seniorov, ktorým môže ochorenie COVID-19 spôsobiť vážne až život ohrozujúce stavy.

Aktuálne platný vyhradený nákupný čas pre seniorov nad 65 rokov bol podľa neho stanovený aj vzhľadom na postupné uvoľňovanie činnosti prevádzok. Predpokladá sa totiž zvýšený pohyb ľudí na verejnosti, čo pre seniorov predstavuje vážne riziko.

„Seniori sa pred 9.00 h napríklad pri ceste na nákup alebo v obchodoch stretávajú s ľuďmi idúcimi do práce. Pokiaľ ide o skrátenie nákupného času do 11.00 h v pracovných dňoch a zrušenie vyhradeného času v sobotu, reflektovalo sa aj na potreby z praxe, aby v ostatných nákupných hodinách nedochádzalo k neprimeranej koncentrácii osôb pod 65 rokov. Najmä v rámci obedných prestávok počas pracovných dní," popisuje hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková dôvod zavedenia opatrenia.

V prípade soboty podľa nej úrad zohľadnil, že otváracie hodiny prevádzok sú skrátené a niektoré skupiny pracujúcich ľudí si potrebujú nakúpiť v tomto čase.