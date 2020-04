TASR

Ľudia budú dostávať dávku v nezamestnanosti dlhšie, predĺženie schválila vláda

Ilustračné foto — Foto: pexels.com/pixabay

Bratislava 24. apríla (TASR) – Vláda schválila predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného pre pandémiu nového koronavírusu o ďalší mesiac.

Chce tým zmierniť negatívne dosahy na poberateľov dávok v nezamestnanosti, ktorí si v dôsledku pretrvávajúcej krízovej situácie na trhu práce nevedia nájsť prácu. Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý vláda odsúhlasila v piatok.

„Opatrenie sa týka poistencov, ktorým v čase krízovej situácie uplynie predĺžené podporné obdobie," napísalo ministerstvo v dôvodovej správe. Už raz predĺžené obdobie o jeden mesiac sa tak predlžuje o ďalší mesiac.

Ako uviedlo ministerstvo v materiáloch, predĺženie obdobia na poberanie dávky v nezamestnanosti spôsobí, že v roku 2020 bude vyplatených zhruba o 24 400 dávok v nezamestnanosti viac - s priemernou mesačnou výškou približne 519 eur. „Zvýšené výdavky na základe uvedených predpokladov sa očakávajú na úrovni približne 12,7 milióna eur v roku 2020,“ dodalo ministerstvo.

V návrhu ministerstvo práce tiež uviedlo, že obdobie predĺženia poberania podpory v nezamestnanosti sa nebude zarátavať do zostávajúcej časti podporného obdobia v prípade, ak si poistenec uplatní nárok na jednorazové vyplatenie polovice dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť obdobia preto, lebo bol vyradený z evidencie počas poberania dávky a toto obdobie trvalo najmenej tri mesiace.

„Vychádza sa pri tom z predpokladu, že poistenec, ktorý si požiada o vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia v nezamestnanosti, je vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie zväčša preto, že si prácu našiel. Predlžovanie podporného obdobia v nezamestnanosti v prípade takýchto poistencov by teda nebolo adresné," uviedlo ministerstvo v návrhu.

Predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti má podľa návrhu uplynúť najneskôr mesiac odo dňa skončenia krízovej situácie. To znamená, že ak by bol poistenec v priebehu podporného obdobia v nezamestnanosti predĺženého podľa odseku jeden vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie, zostávajúcu časť podporného obdobia v nezamestnanosti predĺženého by mohol vyčerpať iba do uplynutia jedného mesiaca od skončenia krízovej situácie, vysvetlilo ministerstvo v návrhu.