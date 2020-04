TASR

Bundesliga sa v prípade jediného pozitívneho testu neobnoví

V prípade jediného pozitívneho testu hráča na koronavírus sa futbalová súťaž v Nemecku neobnoví.

Futbalisti FC Bayern Mníchov počas tréningu 6. apríla 2020 v Mníchove. — Foto: TASR/AP

Berlín 24. apríla (TASR) - V prípade jediného pozitívneho testu hráča na koronavírus sa futbalová súťaž v Nemecku neobnoví. Riaditeľ súťaže (DFL) Christian Seifert to uviedol pre stanicu Sky Sport News, informovala o tom agentúra DPA.

Vedenie ligy dostalo odporúčania od inštitútu Roberta Kocha. „V prípade, že mal niekto pozitívny test, musel by ísť celý tím do 14-dňovej karantény a bolo by ťažké pokračovať. Bude nespravodlivé, že si to pri jednom pozitívnom teste odnesú všetci,“ povedal Seifert.

Vedenie ligy predstavilo vo štvrtok plán, podľa ktorého by sa mohlo začať hrať 9. mája. Podľa Seiferta je to však možné iba s prepracovaným medicínskym a organizačným konceptom.