TASR

Dnes o 12:13 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní La Liga má plán začať v máji. Bale chce mať istotu bezpečia

Útočník Gareth Bale z Realu Madrid si myslí, že španielska La Liga by mala počkať s obnovením zápasov.

Gareth Bale z Realu Madrid preskakuje brankára Rubena z Deportiva La Coruňa, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Madrid 24. apríla (TASR) - Útočník Gareth Bale z Realu Madrid si myslí, že španielska La Liga by mala počkať s obnovením zápasov. Podľa agentúry AFP by sa súťaž mala rozbehnúť po celoplošnom testovaní hráčov, ktoré by mali absolvovať 28. a 29. apríla.

Vedenie súťaže chce obnoviť zápasy čo najskôr, aby čo najmenej minimalizovalo finančné straty. „Každý chce hrať futbal, ale najdôležitejšou vecou je, aby sme boli v bezpečí, nechceme sa vrátiť na ihriská príliš skoro. Musíme sa uistiť, že všetko bude bezpečné, aby sme sa vyhli druhej vlne vírusu,“ povedal waleský reprezentant.

Rafael Ramos zo španielskej asociácie lekárov futbalových tímov uviedol, že La Liga sa plánuje vrátiť k akcii v niekoľkých etapách. Najskôr chcú všetkým hráčom urobiť testy, ktoré by sa mali opakovať každé tri dni.

Prezident súťaže Javier Tebas prezradil, že pracuje s niekoľkými scenármi. „Možno sa La Liga obnoví už 29. mája, ale môže to byť aj 7. júna alebo dokonca až 28. júna.“