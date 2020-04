Vo Vietname na koronavírus nikto nezomrel. 95-miliónová krajina susediaca s Čínou už uvoľňuje opatrenia

Krajina juhovýchodnej Ázie zaviedla skoré a prísne opatrenia. Môže sa pochváliť tým, že má len 270 prípadov kornavírusu a postupne sa v nej vracia život do normálu.

HANOJ 25. apríla - Vietnam, ktorý zdieľa s Čínou 1 283 kilometrov dlhú hranicu, boj s koronavírusom zvládol na výbornú.

Oficiálne čísla krajiny hovoria za seba. V 95-miliónovom komunistickom Vietname doposiaľ nezaznamenali žiadne úmrtie na ochorenie COVID-19. Celkovo hlásia 270 prípadov nákazy. Pri pohľade na to, že ide oproti bohatým susedom, ako sú Južná Kórea alebo Taiwan o chudobnú krajinu, môžu vzniknúť pochybnosti, či sa testovalo dostatočne, no Vietnamci denne stihli otestovať 150 000 ľudí.

Práve v 8-miliónovom Hanoju sa v januári objavil prvý prípad nákazy. „Nguyen Thanh Phong, primátor Hočiminovho mesta, povedal, že nemocnice v meste majú kapacitu 900 lôžok intenzívnej starostlivosti, ktoré by boli v prípade epidémie nedostatočné,“ píše spravodajský portál DW news, ktorý patrí pod nemeckú stanicu Deutche Welle.

Vietnamská stratégia sa zamerala na kombináciu cieleného a dôsledného sledovania kontaktov a testovania, aby sa šírenie nákazy zastavilo v počiatočnej fáze.

Napríklad už 12. februára sa do karantény dostalo celé mesto neďaleko Hanoia s viac ako 10 000 ľuďmi. V tom čase bolo len 10 potvrdených prípadov v celej krajine.

Západné štáty ako napr. Nemecko dokumentujú iba infikovaných a ich priame kontakty. Vietnam sleduje aj druhý, tretí a štvrtý level kontaktov s nakazenou osobou. Následne sú všetci títo ľudia vystavení prísnemu obmedzeniu pohybu. Testovanie a liečba je poskytnuté každému občanovi zadarmo.

Zaujímavosťou je, že prísne opatrenia boli implementované v oveľa skoršej fáze epidémie, ako v Číne, kde sa blokovanie miest použilo ako posledná možnosť. Dôležité bolo zistiť zdroj nákazy. Keď sa nakazený dostal do kontaktu s veľkým množstvom ľudí, uzavrela sa celá oblasť. Infikovaní ľudia museli odpovedať na históriu stretnutí.

Cenným nástrojom pri presadzovaní boja proti pandémii, bol aj impozantný štátny bezpečnostný aparát, hoci vyvoláva zjavné obavy vzhľadom na občianske slobody. Vojenské kasárne boli využívané ako zhromažďovacie miesto pre tých, ktorí boli donútení ísť do karantény. Na každej ulici a križovatke v každej štvrti sa dal nájsť bezpečnostný príslušník. Píše The Telegprah.

Ľudia sa vonku sa pohybovali len minimálne. Len ak si išli niečo nakúpiť alebo išli do práce.

Štátne médiá začali masívnu informačnú kampaň. Ministerstvo zdravotníctva dokonca sponzorovalo na YouTube pieseň o správnom umývaní rúk, ktorá sa stala virálnou.

Vedeli o závažnosti vírusu skôr?

Podľa americkej kyberbezpečnostnej firmy FireEye sa vietnamskí hackeri pokúsili dostať sa k Čínskym informáciám o kornavíruse. „Najmenej od januára do apríla 2020 podozriví vietnamskí heckeri uskutočňovali útoky proti čínskym cieľom,o ktorých sa verí, že boli určené na zhromažďovanie spravodajských informácií o kríze Covid-19.“ Nie je známe, aké informácie, ak vôbec, hackeri dokázali získať, naznačuje to však, že Vietnam už vedel o závažnom vznikajúcom probléme a mohol získať cenné skoré údaje. Vietnamská vláda to popiera. Informovalo o tom spravodajská spoločnosť Reuters.