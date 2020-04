Lenka Miškolciová

Dnes o 09:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Staviate si na turistike kamenných mužíkov? Keď zistíte ich skutočný význam, prestanete s tým

Stavanie kamenných mužíkov sa stalo medzi turistami v posledných rokoch mimoriadne obľúbenou kratochvíľou.

Na snímke kamenní mužíci. — Foto: Pxhere

BRATISLAVA 26. apríla - Kamenné mohyly či kamenní mužíci. Existuje hneď niekoľko pomenovaní, ktoré vystihujú túto „kratochvíľu“ mnohých turistov. Možno sa vám to zdalo ako nevinná hra, ktorou ste sa aj vy bavili počas prestávky na túre. Význam kamenných mužíkov však siaha pravdepodobne až do Himálají a určite by sme ich na turistike nemali stavať len tak pre zábavu.

Aký je skutočný význam kamenných mužíkov?

„Skutočný význam kamených mužikov je označovanie turistických chodníkov, ale kedže dnes už máme na väčšine miest moderné značenie, tak týchto mužíkov zvyčajne používajú už len horolezci a vysokohorskí turisti v teréne, ktorý nie je bežne značený alebo nie je dostatočne prebádaný. Dodnes sa kamenní mužíci používajú najmä v týchto horolezeckých kruhoch. Často sa napríklad počas zostupu rýchlo zmení počasie, pričom môže človek ľahko zablúdiť. Práve takíto mužíci, ktorých si horolezec urobil počas cesty hore, mu potom môžu pomôcť nájsť aj cestu späť,“ vysvetlil pre Dobré noviny horolezec a certifikovaný sprievodca Matej Bučko.

Kamenné mohyly možno považovať za jedny z najstarších turistických značiek. Svoje opodstatnenie majú aj dnes, no len tak pre zábavu by sme ich stavať určite nemali. Foto: Pxhere

Tento zvyk sa objavil už veľmi dávno a na Slovensko dorazil pravdepodobne z ďalekých Himalájí. Šerpovia si takéto kamenné mohyly stavali v oblastiach, ktoré neboli dostatočne prebádané a označené. Ako spomenul aj Matej Bučko, kamenné mohyly slúžili a na určitých miestach aj stále slúžia ako veľmi jednoduchý spôsob označenia cesty. Môžeme ich teda považovať za jednu z najstarších turistických značiek.

Bežní turisti by si kamenných mužíčkov len tak pre zábavu stavať nemali

Podľa Bučku by sme však kamenných mužíčkov počas turistiky nemali stavať len preto, že si tým krátime chvíľu, alebo si ich chceme odfotiť. „Môj názor, ako človeka, čo miluje prírodu, je ten, že ľudia by si mali prísť do hôr a do lesa oddýchnuť. Načerpať novú energiu a nie tam po sebe zanechávať ďalšie dôkazy v podobe obrovských kôp kameňov. My nie sme pánmi prírody. Keď sa ju rozhodneme navštíviť, malo by to byť tak, že ona nejakým spôsobom zmení nás, nie my ju,“ vysvetlil svoj názor horolezec.

Okrem toho, že takéto „staviteľstvo“ je len ďalším a vo väčšine prípadov celkom zbytočným ľudským odtlačkom v prírode, kamenné mohyly môžu ublížiť aj organizmom a rôznym živočíchom. V momente, ako kameň presuniete z jedného miesta na druhé, zasiahli ste do prírody a zmenili jej prirodzený chod a vývoj. V prípade teda, že nie ste horolezec v ťažko dostupnom teréne, ktorý sa obáva, či nájde cestu späť, kamenné mohyly si už na turistike radšej nestavajte. Ak nejakú nájdete na mieste, ktoré je bežne označené, pokojne ju rozložte a kamene vráťte prírode.