Dnes o 11:04 Atletická sezóna bude bez vrcholu, nebudú ani ME v Paríži

Majstrovstvá Európy v atletike sa v tomto roku v Paríži neuskutočnia pre pandémiu koronavírusu.

Na snímke slovenský šprintér Ján Volko (v strede) vítazí vo finále šprintu na 60 metrov na halových majstrovstvách Európy v atletike v Glasgowe 2. marca 2019. — Foto: TASR/AP

Paríž 23. apríla (TASR) - Majstrovstvá Európy v atletike sa v tomto roku v Paríži neuskutočnia pre pandémiu koronavírusu. Podujatie sa malo konať v termíne 25.-30. augusta. Informovala o tom agentúra SID.

Rozhodnutie o zrušení podujatia učinili samotní organizátori po porade s Francúzskou atletickou federáciou. „Po týždňoch práce sme toto rozhodnutie urobili s ľútosťou. Vyskúšali sme všetko, no museli sme vzhľadom na priebeh pandémie zaujať zodpovedné stanovisko,“ vyhlásil prezident organizačnej komisie šampionátu Jean Garcia.

Rok 2020 bez atletického vrcholu

Atléti tak po odklade olympijských hier v Tokiu nebudú mať v roku 2020 žiaden športový vrchol. Konať sa budú iba mítingy. „Na 51% očakávam, že ME budú. Skôr teda dúfam. Je to taká jediná méta, na ktorú sa atléti môžu ešte tento rok sústrediť. Na šampionáte v Paríži sa určite nebude bojovať o limity a miestenky do Tokia, niektorí si aj možno povedali, že načo sa vôbec budú konať. Lenže stále sú to majstrovstvá Európy, je to o vavrínoch, veď nedávno ešte žiadne renkingy neboli a takéto podujatia boli pre kariéru športovca kľúčové. Ja dúfam, že ME budú, atletike by to veľmi pomohlo," povedal v stredu pre TASR šéftréner Slovenského atletického zväzu Martin Pupiš. Napokon však prišlo pre atlétov k tej 49%-nej možnosti.