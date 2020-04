TASR

Bajčičák ukončil spoluprácu so sestrami Fialkovými, bude trénovať Poľky

Na archívnej snímke Martin Bajčičák — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 23. apríla (TASR) - Martin Bajčičák po vzájomnej dohode ukončil spoluprácu so slovenskými biatlonistkami sestrami Paulínou a Ivonou Fialkovými. Rozhodol sa vrátiť k behu na lyžiach a najbližšie dva roky bude pôsobiť ako hlavný tréner poľského ženského reprezentačného družstva. Informovala o tom RTVS vo svojom štvrtkovom večernom športovom spravodajstve.

„Dostal som ponuku od poľského ženského reprezentačného družstva v behu na lyžiach- Vytvoril sa tam veľmi perspektívny tím, je to v štádiu podpisu zmluvy. V podstate si ma vyžiadala dvojnásobná olympijská víťazka Justyna Kowalczyková. Dúfam, že naša spolupráca bude klapať. S Paulínou a Ivonou sme sa dohodli, že pôjdeme každý svojím smerom. Pre mňa je to šanca trénersky sa posunúť, pre ne šanca výkonnostne podrásť,“ uviedol Bajčičák.

Doposiaľ jediný slovenský víťaz pretekov SP v behu na lyžiach v ére samostatnosti trénoval sestry Fialkové štyri sezóny. „Prinieol do našej prípravy iný pohľad, iný systém a odzrkadlilo sa to aj na výsledkoch. Som mu za to vďačná,“ povedala pre RTVS Paulína Fialková, ktorá sa pod vedením Bajčičáka prepracovala medzi svetovú biatlonovú špičku.