Monika Hanigovská

Dnes o 14:09 Taliani majú plán, ako lietať po korone: Svetu predstavili unikátne „zakuklené" sedadlá

Upravené sedadlá majú ochrániť cestujúcich pred vírusom. Pozrite sa na projekt bližšie.

Taliani predstavili nový spôsob cestovania. — Foto: Reprofoto Thepatent.news

NEAPOL 24. apríla – Niektoré európske krajiny začínajú uvoľňovať opatrenia, ktoré zaviedli počas stále pretrvajúcej pandémie.

Napriek tomu, že stopku dostali všetky komerčné lety, svet začína už teraz riešiť, ako v budúcnosti čo najlepšie ochrániť cestujúcich. Vznikol nový návrh, aby ostalo jedno voľné sedadlo medzi dvomi pasažiermi.

Taliani predstavili nový spôsob cestovania. Foto: Reprofoto Thepatent.news

Talianska firma Aviointeriors však nedávno predstavila svoju víziu a to rovno v dvoch návrhoch. Podľa tohto projektu, by v lietadlách upravili sedadlá tak, aby zamedzili šíreniu vírusu, pričom počet sedadiel by sa nezmenil.

Ako v kukle

Taliani v týchto dňoch predstavili svoj pohľad na bezpečnejšie cestovanie. Prvý návrh nazvaný Glassafe je akousi priehľadnou kuklou. „Je vyrobený z priehľadného materiálu, vďaka čomu celá kabína pôsobí harmonicky a esteticky, pričom dokonale spĺňa cieľ, vytvoriť okolo cestujúcich izolovaný priestor, aby sa predišiel alebo minimalizoval kontakt a interakcia medzi cestujúcimi,“ opisuje svoj projekt samotná firma.

Otočia sedadlo

Druhý návrh s názvom Janus, podľa mena známeho rímskeho boha vyobrazeného s dvoma obrátenými tvárami počíta s tým, že stredné sedadlo by nasmerovali opačným smerom.

„Všetci traja cestujúci by boli oddelení štítom z priehľadného materiálu, ktorý izoluje a vytvára tak ochrannú bariéru pre všetkých,“ prezrádza firma z Neapolu. Vysoký štít izoluje cestujúcich a podľa vyjadrenia firmy by každý cestujúci mal „vlastný priestor izolovaný od ostatných, dokonca aj od ľudí, ktorí kráčajú uličkou.“