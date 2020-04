Dobré noviny

Prsný implantát odklonil strelu mieriacu do srdca. Žene tým zachránil život

Ide o vôbec prvý prípad, kedy silikónový implantát niekomu zachránil život. Vedecká štúdia k prípadu z roku 2018 uzrela svetlo sveta len minulý týždeň.

Na snímke prsný implantát a snímka, na ktorej vidno, ako žene zachránil život. — Foto: Wikimedia CC/Facebook/Ifeanyi

TORONTO 24. apríla - Estetické úkony spojené s aplikovaním silikónových implantátov sú v dnešnej dobe už absolútne bežným zákrokom. Pohľadov na tento typ zákroku je vždy viacero a akýkoľvek zásah do organizmu so sebou nesie isté riziko. Ale čo zrejme nik nečakal, je fakt, že svet spoznáva prípad, kedy práve prsný implantát doslova zachránil jeho majiteľke život. Lekárska odborná literatúra doteraz nezaznamenala podobný prípad.

Len minulý týždeň vyšla na servere Sage Journals prípadová štúdia k incidentu v uliciach Toronta z roku 2018, kedy bola postrelená 30-ročná žena. Lekárska správa neuvádza okolnosti prípadu.

Prvý potvrdený prípad, kedy implantát zachránil život

Žena pri postrelení pocítila náhle teplo a bolesť na hrudi a sama sa urýchlene dopravila na pohotovosť. Lekári pre CNN potvrdili, že po celú dobu neprejavila žiadne známky výraznejších problémov. Následne zistili, že strela do tela prenikla ľavým prsníkom, následne sa odrazila od hrudnej kosti a odtiaľ vletela do pravého prsníka, pričom zlomila niekoľko rebrier na pravej strane. Práve implantát zmenil trajektóriu strely. Ak by totiž strela prešla priamo do hrudníka, žena by s vysokou pravdepodobnosťou utrpela život ohrozujúce zranenie. Dráha strely totiž pôvodne smerovala do miest, kde sú srdce a pľúca.

Podľa lekárov ide o vôbec prvý prípad, kedy silikónový implantát niekomu zachránil život. Ako uvádza portál Novinky.cz, v minulosti boli zdokumentované celkovo štyri prípady, kedy prsný implantát spomalil strelu. Vo všetkých prípadoch však išlo o takzvané soľné implantáty.