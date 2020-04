TASR

Fortuna liga: Michalovce nabehli aj s legionármi a s nižšími platmi

Rozdelení na tri skupiny, bez súbojov a s rúškami na tvárach odštartovali futbalisti MFK Zemplín Michalovce spoločnú prípravu.

Na snímke futbalisti MFK Zemplín Michalovce na prvom tréningu po predčasnom ukončení Fortuna ligy a zavedení opatrení proti šíreniu koronavírusu 23. apríla 2020 v Michalovciach. — Foto: TASR/Roman Hanc

Michalovce 23. apríla (TASR) - Rozdelení na tri skupiny, bez súbojov a s rúškami na tvárach odštartovali futbalisti MFK Zemplín Michalovce spoločnú prípravu. Na rozdiel od väčšiny ligových konkurentov mal tréner Jozef Majoroš k dispozícii aj legionárov, ktorí medzičasom zotrvali na Slovensku a vyhli sa komplikovaným presunom. Hráči sa zároveň dohodli s vedením klubu na úprave zmlúv.

Na prvom tréningu po nútenej prestávke boli Michalovčania rozdelení do troch 7-členných skupín. Každá z nich absolvovala hodinovú tréningovú jednotku pozostávajúcu z kondičných cvičení, ale bez streľby na bránku či súbojov.

Rešpektujú striktné nariadenia

„Všetci hráči sú radi, že sú konečne na ihrisku a po 5 týždňoch sú s loptou. Mali individuálne plány, ktoré sme vyhodnotili. Teraz budeme tréningy pripravovať tak, aby sme dodržiavali všetky ustanovenia z Úradu verejného zdravotníctva. V úvodných troch dňoch to bude bez streľby, aby si telo zvyklo na loptu a záťaž. Potom už príde na rad aj tréning s brankármi a streľba,“ prezradil tréner Majoroš.

Michalovčania rešpektujú striktné nariadenia hlavného hygienika SR a manažéra zdravotnej starostlivosti SFZ: „Tréningy budú tak nastavené, že sa hráči nedostanú k sebe na bližšiu vzdialenosť. Odstup hráčov bude viac ako 5 metrov a samozrejmosťou bude, že to bude bez súbojov. Skôr pôjde o bežecké tréningy a o to, aby cítili loptu na nohe.“

Nechýbali ani legionári

Na prvom tréningu nechýbali ani legionári, ktorí tvoria podstatnú časť kádra MFK. „Nechceli sme ich pustiť domov. Spočiatku, keď sa súťaž prerušila na pár týždňov, nikto nepredpokladal, že sa nebude hrať niekoľko mesiacov. Bolo zrejmé, že keď zahraniční hráči pôjdu domov, bude ich návrat komplikovanejší. Museli by ísť do dvojtýždňovej karantény a stratili by dva týždne, potom by zase nejaký čas trvalo, kým by niečo natrénovali,“ konštatoval Majoroš.

Novinkou z tábora michalovského klubu je úprava zmlúv. Hráči, tréneri i vedenie si uvedomujú, že klub nečaká jednoduché obdobie a s pochopením mu vyšli v ústrety: „Mali sme sedenie s hráčmi, trénermi a vedením klubu. Dohodli sme sa na znižovaní platov. Uvidíme, ako sa vyvinie situácia s pomocou pre kluby, zamestnancov a hráčov. My sme boli lojálni, ustúpili sme. Sme si vedomí, že situácia nie je ľahká, ale našli sme spoločnú reč." Obranca Matúš Vojtko spresnil: „Dohodli sme sa na znížení platov od 40 percent.“

Trénuje aj Trusa

Do prípravy sa zapojil aj útočník Matej Trusa, ktorý niekoľko mesiacov absentoval po vážnom zranení nohy. „Som rád, že sme konečne spolu. Zlepšuje sa aj môj stav, cítim sa dobre. Ako na tom naozaj som, sa však ukáže až na ihrisku. Som rád, že sa môžeme vrátiť k futbalu. Viem, že asi každý chce, aby sa liga dohrala, ale podľa mňa sa tak nestane. Bez divákov to nemá veľký význam. Ja o tom však nerozhodujem,“ povedal Trusa k téme, ktorej riešenie bude otázkou najbližších dní či týždňov.

Tréner Majoroš tvrdí, že celá Európa chce dohrať súťaže: „Veľa bude závisieť od nariadenia hlavného hygienika a vlády. Pokiaľ nebude veľký nárast ochorenia, tak si myslím, že sa liga dohrá. Futbal sa robí pre divákov a hrať bez nich nie je ideálny scenár. Žiaľ, nastala nezvyčajná situácia a treba to rešpektovať. Myslím si však, že ak by bola možnosť dohrať bez divákov, tak by sa sezóna mala dohrať.“