Česi zrušili zákaz voľného pohybu osôb. Umožnia aj cesty do zahraničia

Polícia kontroluje prichádzajúce vozidlá do Slovenskej republiky z Českej republiky na hraničnom priechode Vrbovce - Veľká nad Veličkou. — Foto: TASR/Vladimír Miček

Praha 23. apríla (TASR) - Zrušenie zákazu voľného pohybu osôb, ktoré na území Českej republiky vstúpi do platnosti od piatku 24. apríla, zahŕňa aj opätovné umožnenie cestovania za hranice krajiny. Povedal to vo štvrtok český minister zdravotníctva Adam Vojtěch, ktorého vyjadrenie sprostredkoval spravodajský server Novinky.cz.

Ľudia musia po návrate zo zahraničia predložiť negatívny test na koronavírus, inak budú musieť stráviť 14 dní v karanténe, povedal Vojtěch po zasadaní českej vlády. Pendleri podľa jeho slov budú môcť prechádzať cez hranice každý deň, ak sa každých 14 dní preukážu negatívnym testom.

Zrýchlia uvoľňovanie obmedzení

Vojtěch takisto oznámil, že česká vláda ruší s platnosťou od piatku 24. apríla zákaz voľného pohybu osôb, ktorý bol v krajine v platnosti od 16. marca s cieľom zabrániť šíreniu nákazy koronavírusu SARS-CoV-2.

Český minister priemyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček už predtým vo štvrtok informoval, že Česko zrýchli plán uvoľňovania obmedzení týkajúcich sa pandémie nového koronavírusu.

„Čakali sme na vyhodnotenie veľkonočných sviatkov a rozhodli sme sa pre tento scenár," povedal Havlíček s tým, že údaje o počte nakazených sú za uplynulé dni priaznivé.

Otvoria sa aj väčšie obchody mimo nákupných centier

Od pondelka 27. apríla budú smieť otvoriť obchody s rozlohou až do 2500 metrov štvorcových, ktoré nie sú v nákupných centrách. Predajne sa pritom pôvodne mali otvárať len postupne - najprv tie do 200 metrov štvorcových a ďalšie do 1000 metrov štvorcových mali byť otvárané priebežne až od júna. Otvoria sa aj vonkajšie priestory v zoologických záhradách, fitness centrá či autoškoly.

Skoršie otvorenie - 11. mája namiesto 25. mája - čaká aj záhrady reštaurácií, kaderníctva, múzeá a galérie. Od 20. apríla sa môžu konať svadby s účasťou do desať osôb, od 27. apríla sa budú môcť konať bohoslužby s účasťou do 15 osôb.

Uvoľňovanie sa má skončiť už koncom mája

Pôvodný časový harmonogram zmierňovania opatrení sa posunie približne o 14 dní - namiesto 8. júna by sa tak mali ukončiť 25. mája. Vtedy by boli znova úplne sprístupnené aj ubytovacie zariadenia a nastalo by i uvoľňovanie v oblasti usporadúvania spoločenských a kultúrnych podujatí.

Pražský mestský súd medzitým vo štvrtok zrušil s účinnosťou od 27. apríla štyri opatrenia ministerstva zdravotníctva. Konkrétne ide o opatrenie z 26. marca a 17. apríla, ktoré sa týkajú obmedzenia maloobchodného predaja, a opatrení z 23. marca a 15. apríla, obmedzujúcich voľný pohyb osôb, informuje spravodajský kanál ČT24.

Súdny senát tak vyhovel žalobe experta na zdravotnícke právo Ondřeja Dostála, ktorý tieto opatrenia kritizoval ako svojvoľné, chaotické a nezrozumiteľné. Rozhodnutie je právoplatné, vláda má teraz do 27. apríla čas, aby ich prijala v zákonnej forme, teda ako krízové.