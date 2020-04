TASR

Hádzanár Lukáš Urban prestúpil z Prešova do francúzskeho Chartres

Na snímke s loptou hráč Prešova Lukáš Urban, vpravo hráč Topoľčian Michal Blaho, vľavo jeho spoluhráč Oliver Tóth. — Foto: TASR/František Iván

Chartres 23. apríla (TASR) - Slovenský reprezentant v hádzanej Lukáš Urban bude od nasledujúcej sezóny pôsobiť vo francúzskom prvoligovom klube C‘Chartres Métropole handball. Ten obsadil v predčasne ukončenej sezóne v pozícii nováčika desiatu priečku.

Lukáš Urban už na začiatku apríla potvrdil odchod z Tatrana Prešov do Francúzska, ešte bez uvedenia klubovej príslušnosti. V Chartres, 40-tisícovom meste neďaleko Paríža, má nahradiť na poste ľavej spojky Rumuna Dana-Emila Racoteu. Ten má namierené do španielskej najvyššej súťaže.

Fit by mal byť na jeseň

Po vážnom zranení kolena a marcovej operácii by mal byť 24-ročný Lukáš Urban stopercentne fit na jeseň tohto roka. „Už jazdím na stacionárnom bicykli a chodím bez problémov, takže si myslím, že sa čoskoro vrátim,“ povedal pre portál handnews.fr.

V klube sa stretne nielen s krajanom Matejom Mikitom, ale aj s bývalými spoluhráčmi z Prešova Titouanom Afanou-Gatineom a Vasjom Furlanom. „Pomôže mi to rýchlejšie sa v klube adaptovať,“ myslí si L. Urban. V Tatrane pôsobil už od prípravky, oficiálnu rozlúčku s divákmi a klubom mu ale prekazilo zranenie i pandémia koronavírusu a následné predčasné ukončenie sezóny.

„Trochu nás zaskočilo jeho zranenie, ale bol našim výberom číslo jedna. Je to mladý hráč, ktorý by sa mal rýchlo zotaviť. Nová sezóna sa navyše pre koronavírus možno rozbehne o niečo neskôr, čo by mu poskytlo ďalší potrebný čas na prípravu,“ uviedol generálny riaditeľ klubu z Chartres Raphaël Geslan.