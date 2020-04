Klienti aj zamestnanci DSS majú byť otestovaní rýchlotestami

TASR

Okrem toho má byť po novom členom ústredného krízového štábu aj zástupca týchto zariadení.

Na snímke zľava predsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci Jana Žitňanská (Za ľudí), minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) a predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 23. apríla (TASR) - Na Slovensku sa budú testovať všetci zamestnanci a klienti domovov sociálnych služieb (DSS) rýchlotestami. Okrem toho má byť po novom členom ústredného krízového štábu aj zástupca týchto zariadení. Informoval o tom minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

Zúčastnil sa rokovania sociálneho výboru, ktorý k tejto problematike inicioval opozičný Smer-SD. Okrem toho sa zariadeniam prideľujú dotácie, aby si mohli zabezpečiť ochranné pomôcky. Výbor má v rokovaní pokračovať budúci týždeň.

Vyjasnili si otázky

Predsedníčka výboru Jana Žitňanská (Za ľudí) víta, že sa uskutočnilo rokovanie výboru, aby si mohli poslanci vyjasniť všetky otázky. „Mali sme konštruktívnu debatu, výbor je prerušený, pretože sme nestihli prebrať všetky aspekty. Neprijali sme zatiaľ žiadne uznesenie, máme prísľub zo strany vlády, že sa bude priebežne realizovať testovanie,“ doplnila Žitňanská.

Okrem toho uviedla, že členom ústredného krízového štábu sa má stať zástupca poskytovateľov sociálnych služieb. „Ukazuje sa, že testovanie malo nastať skôr. Iní odborníci ale tvrdia, že aj keby nastúpilo skôr, nevychytalo by všetky problémy. Hovorili sme aj o poskytnutí ochranných prostriedkov a doplnení zamestnancov do týchto zariadení. Je rozdiskutovaných niekoľko problémov, chceme sa ešte vrátiť k týmto otázkam,“ avizovala Žitňanská.

Otestujú ich rýchlotestami

Minister práce priblížil, že rezort urobil zoznam prijatých opatrení, zariadení aj zoznam, o aký počet klientov ide. Klienti zariadení by sa mali testovať rýchlotestami na nový koronavírus. Celkovo by malo byť otestovaných 42 149 klientov v pobytovej forme DSS. Otestovať by sa malo aj 36 680 zamestnancov mimo denných stacionárov, ale mali by byť testovaní aj títo pracovníci, ktorých je 790.

„Po rokovaní s rezortom zdravotníctva sa budú testovať všetci klienti a zamestnanci zariadení sociálnych služieb, aby sme vedeli, či sa niekde nachádza ohnisko. Toto považujem za veľmi dobrý krok," zhodnotil Krajniak s tým, že následne bude vedieť vláda operatívne reagovať.

Robia všetko, čo môžu

„Robíme všetky kroky, ktoré v danej chvíli štát urobiť vie,“ tvrdí Krajniak. Podľa jeho slov rezort už od 27. marca dal požiadavku na štátne hmotné rezervy, aby každé zariadenie malo ochranné pomôcky.

„Hmotné rezervy nedokážu vyexpedovať plne požadované počty na jednotlivé ochranné pomôcky. Prideľujeme preto zariadeniam aj dotácie, aby si mohli zabezpečiť pomôcky samé, ak majú dodávateľov, ktorí by im ich vedeli doručiť rýchlejšie,“ priblížil Krajniak.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) doplnil, že sa zavádza metodické usmernenie aj protiepidemiologické opatrenia pre jednotlivé domovy sociálnych služieb.

„Myslíme si, že boli nastavené dobre a správne. Nákaza sa však do domovov dostala často z rôznych dôvodov. Vysielame do týchto domovov expertov, ktorí robia skríningy a nastavujú pacientov na liečbu a presúvajú klientov do nemocníc,“ povedal Krajčí.

Krajniak ešte doplnil, že hlavný hygienik by mal vydať aj usmernenie k vychádzkam klientov domovov sociálnych služieb.