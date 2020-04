TASR

Dnes o 15:10 čítanie na minútu 0 zdieľaní Začiatok sezóny 2020/2021 vo Fortuna lige zrejme ešte bez VAR

Hoci Slovenský futbalový zväz disponuje (SFZ) technikou na systém VAR, v novej sezóne 2020/2021 sa ešte zrejme nebude používať.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Bratislava 23. apríla (TASR) - Hoci Slovenský futbalový zväz disponuje (SFZ) technikou na systém VAR, v novej sezóne 2020/2021 sa ešte zrejme nebude používať. Pre portál futbalsfz.sk to uviedol projektový manažér zväzu Vladimír Medveď.

Koronakríza nespôsobila len odloženie a zrušenie súťaží, ale aj odloženie školení pre rozhodcov. A týka sa to aj Slovenska. „Súčasná situácia počas boja proti ochoreniu COVID-19 ovplyvnila implementáciu projektu VAR v podmienkach SFZ a to hlavne v oblasti školenia rozhodcov pre výkon funkcie VAR/AVAR, teda pre videoasistenta rozhodcu a jeho asistenta pre systém VAR. Bez možnosti sledovania súťažných stretnutí s využívaním systému VAR, ako ďalšej etapy v rámci školiaceho procesu rozhodcov, nie je, žiaľ, jednoducho možné v školeniach pokračovať," uviedol Medveď.

Nemajú ešte kompletný servis

SFZ disponuje technikou na spustenie systému, ale nemá ešte kompletný servis. Potrebuje k nemu transformáciu áut, vybavených VAR technikou. Toto by malo byť ukončené na budúci mesiac.

„Nakoľko pre podmienky Fortuna ligy bol zvolený takzvaný decentralizovaný spôsob využívania systému VAR priamo v mieste stretnutia prostredníctvom techniky, umiestnenej v transportných autách, bolo nutné tieto po ich zakúpení do vlastníctva SFZ adekvátne upraviť a vybaviť príslušným zariadením, prístrojmi a aparatúrou. Toto vykonáva pre SFZ externá špecializovaná firma. Napriek tomu, že aj tento proces ovplyvnila súčasná situácia, očakávam, že transformácia áut na ich využitie pre potreby VAR systému bude ukončená v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.“

Pre časový sklz sa premiéra VARu posunie

Zväz v súčasnosti pracuje na novom kalendári školení pre VAR rozhodcov, keďže ten pôvodný ovplyvnila pandémia a zastavenie súťažných stretnutí. Pre časový sklz však VAR v novej sezóne Fortuna ligy ešte asi nebude.

„Na doladení kalendára školení sa v súčasnosti pracuje, pričom finalizácia je v plnej miere závislá od vývoja situácie v spoločnosti a od stanovenia nových termínových listín futbalových súťaží, turnajov a prípravných stretnutí, s využitím ktorých uvažujeme pre vyškolenie VAR tímov. Zapojenie VAR systému do novej sezóny bude závisieť od ďalšieho vývoja celkovej situácie. Napriek tomu, že sa budeme snažiť prijať všetky možné opatrenia pre urýchlenie celého procesu hlavne v oblasti vyškolenia VAR tímov, vzhľadom na komplexnosť celého projektu implementácie systému VAR do Fortuna ligy, nepredpokladám, že to bude reálne,“ dodal Medveď pre web SFZ.