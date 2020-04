TASR

Tipsport Liga: Mikyska a Alderson mieria z Trenčína do českej extraligy

Na snímke zľava Josef Mikyska (Dukla) a Michel Miklík (Slovan) — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Trenčín 23. apríla (TASR) - Hokejoví útočníci Brandon Alderson a Josef Mikyska pravdepodobne vymenia Duklu Trenčín za pôsobenie v českej extralige. Podľa portálu hokej.cz sú obaja blízko k dohodám s klubmi najvyššej českej súťaže.

Pre 25-ročného Mikysku by išlo o návrat do českej extraligy po dvoch rokoch, v minulosti v nej odohral 34 zápasov za Liberec. V materskom klube si však nevybudoval stabilnú pozíciu a cez pôsobenie v nižších súťažiach v Česku a Nemecku zamieril do Trenčína.

V drese Dukly odohral v predčasne ukončenej sezóne 2019/2020 53 zápasov, v ktorých získal 55 kanadských bodov za 14 gólov a 41 asistencií. Išlo o najlepší individuálny výkon v tíme a celkovo šiesty v súťaži.

„V Trenčíne hral v prvej formácii, chodil na presilovky a bol veľmi produktívny. Ukázal, že hokej vie hrať. Sezóna na Slovensku mu veľmi pomohla. Záujem o neho prejavili tri kluby českej extraligy, s jedným z nich finišujeme v rokovaniach,“ prezradil Mikyskov agent Tomáš Krejčí pre hokej.cz.

Mikyska pravidelne nastupoval s 28-ročným kanadským krídelníkom Brandonom Aldersonom. Aj ten má namierené do Česka, podľa informácií hokej.cz sa však ich cesty rozídu. Kanaďan získal v 48 zápasoch 42 bodov a s 26 gólmi bol tretí medzi ligovými strelcami.

„Už dlhšie registrujeme záujem z českej extraligy. Prebehli určité kontakty aj s nemeckou DEL, ale ja si myslím, že sa zrealizuje dohoda v Česku. Zatiaľ nemôžem uviesť bližšie podrobnosti. V českej extralige je možné oznámiť transfery až 1. mája, v prípade Brandona navyše ešte nie je všetko uzavreté. Je však predpoklad, že dôjde k dohode,“ poznamenal Krejčí.