Dobré noviny

Dnes o 20:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Biologička o novom knižnom hite: Nemôžeme popierať, že chemické bojové zbrane sa nevyvíjajú. Autor knihy má odvahu, no nestraší

Profesorka Anna Strunecká sama napísala niekoľko kníh, pôsobila na Karlovej univerzite a má viac ako 300 vedekých prác. Teraz sa v podcaste Knižný kompas vyjadrila aj ku knižnej novinke Koronavírus.

Na snímke profesorka Anna Strunecká a obálka knihy Koronavírus. — Foto: Ikar

BRATISLAVA 23. apríla - „Prečítala som ju jedným dychom,“ hovorí profesorka hneď na úvod o novej knihe Koronavírus. Knižku jej ruský autor Igor Prokopenko písal v dobe, keď ešte koronavírus nebol pandémiou, no už vtedy dokázal odpovedať na mnohé otázky, ktoré sa ľudia pýtajú dnes. „Je to akási učebnica virológie,“ vysvetľuje Strunecká. Kniha prináša poznatky obyčajným laikom, čitateľom, ktorí sa chcú niečo dozvedieť a nestratia sa v odborných výrazoch.

V knihe sa jej autor venuje aj minulým epidémiám, ako bola španielska chrípka či SARS, MERS, ale zároveň odpovedá aj na kontroverzné a konšpiračné otázky ľudí, ktoré sa objavujú na internete. Profesorka Strunecká však hovorí, že: „Prokopenko to podáva tak, že človek vidí, že on má prístup k určitým informáciám a my ako biológovia tiež vieme, že bojové chemické zbrane sa skúmajú a vyvíjajú, existujú. Nemôžeme popierať, že nič také neexistuje. Ako to je naozaj, to sa dozvieme napríklad za rok alebo aj nikdy. Pán Prokopenko má odvahu, ale ľudí nestraší. Každý si tam nájde informáciu, akú chce,“ povedala v novom vydaní podcastu Knižný kompas.

Vypočujte si viac o novej knihe Igora Prokopenka, koronavíruse, ale aj rady profesorky Struneckej, ako si v týchto dňoch nakopnúť imunitu a zostať zdravý. Podcast moderuje literárny publicista Milan Buno.

Počúvajte podcast Knižný kompas: Spotify - Apple podcasty