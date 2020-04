TASR

Dnes o 13:46 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ryanair musí na webovej stránke uviesť celú cenu letenky, rozhodol súd

Vo štvrtok o tom rozhodol najvyšší súd Európskej únie.

Na archívnej snímke lietadlo írskej nízkonákladovej spoločnosti Ryanair. — Foto: TASR/AP

Luxemburg 23. apríla (TASR) - Írska nízkorozpočtová letecká spoločnosť Ryanair musí na svojej webovej stránke uviesť celú cenu letenky. Vo štvrtok o tom rozhodol najvyšší súd Európskej únie (EÚ).

Podľa súdu Ryanair nepostupoval správne, keď na svojej internetovej stránke do cien leteniek nezahrnul daň z pridanej hodnoty (DPH) a ďalšie nevyhnutné poplatky.

Pokuta za nekalé praktiky

Leteckí dopravcovia musia od prvého zverejnenia svojich cenových ponúk na internete uviesť aj DPH na domácich letoch a poplatky účtované za platbu kreditnou kartou, vyhlásil Európsky súdny dvor (European Court of Justice, ECJ).

Aj poplatky za tzv. check-in alebo registráciu musia byť zahrnuté v cene v prípade, že neexistuje možnosť registrovať sa zadarmo, dodali sudcovia.

Taliansky úrad pre hospodársku súťaž a trh (AGCM) uložil Ryanairu pokutu za podľa neho nekalé obchodné praktiky, čo podnietilo leteckú spoločnosť, aby prípad postúpila na ECJ a domáhala sa zrušenia pokút.

Za toto kritizovali leteckú spoločnosť

AGCM kritizoval Ryanair za to, že v cenách jeho leteniek nebola zahrnutá DPH na domáce lety ani poplatky za check-in a platby kreditnou kartou.

Úrad tvrdil, že je to nevyhnutné a poplatky by mali byť uvedené na stránkach Ryanairu skôr, ako zákazník začne proces rezervácie. Ryanair sa obrátil na súd v Taliansku a vyzval ho, aby sa spýtal najvyššieho súdu EÚ, či je potrebné zahrnúť aj tieto prvky do ceny.

Sudcovia ECJ v Luxemburgu rozhodli proti spoločnosti Ryanair, pričom citovali predchádzajúcu judikatúru EÚ, ktorá leteckým spoločnostiam nariaďuje, aby od začiatku zverejňovali plné ceny.

Podľa ECJ Ryanair musí vo svojej ponuke ukázať nevyhnutné a predvídateľné dane, prirážky a poplatky. Voliteľné príplatky môže vynechať až do začiatku procesu rezervácie, uviedli sudcovia.

Prípad sa teraz vráti talianskym súdom na konečné rozhodnutie na základe objasnenia práva EÚ.