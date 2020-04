Dominika Pacigová

Dnes o 20:09 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Extra voľný čas mnohí Slováci využívajú tým najlepším spôsobom: Čistia a upratujú našu prírodu

Svoje okolie upratujú viacerí. Niektorých Slovákov sme sa opýtali, čo všetko našli pri zbere odpadu v prírode.

Slováci čistia svoje okolie a zbierajú odpadky. — Foto: Facebook - Daniel Zemko / Instagram - Ladislav Civas Stupák

BRATISLAVA 23. apríla - Karanténne opatrenia, ktoré boli zavedené proti šíreniu koronavírusu, prispeli vo veľkých mestách k zníženiu úrovne znečistenia ovzdušia. Ulice zívajú prázdnotou a namiesto ľudí ich zapĺňajú zvieratá, ktoré sa vo vyľudnených mestách cítia bezpečne. Ľudia si tak krátia čas v prírode, pričom dodržiavajú nariadenia. Niektorí z nich zbierajú odpadky, aby vyčistili svoje okolie.

Prechádzka so psom v lese im zmenila život

Ladislav spolu s priateľkou začali zbierať odpadky v priebehu minulého roka. „Boli sme na prechádzke so psom v lese a zazreli sme množstvo odpadu. Pozbierali sme ho a odvtedy to robíme pravidelne,“ povedal pre Dobré noviny Ladislav Stupák.

Obaja pracujú na smeny a doposiaľ zbierali odpad v čase, keď mali voľno. „V dnešných dňoch však zbierame odpad tri až štyrikrát do týždňa a vyzbierali sme okolo 200 vriec. Našli sme napríklad pneumatiky, plastové či sklenené fľaše, staré oblečenie, fólie i tašky,“ dodal Ladislav.

Čistia okolie

Aktívni bežci spod Tatier trávia veľa času v prírode. Už niekoľko rokov zbierajú odpad, likvidujú čierne skládky a organizujú stretnutia pod názvom Smeťozber. Medzi najaktívnejších zberačov patrí Martin Svočák, Eduard Dindoffer, Martina Dindofferová, Miroslav Hollý a Tomáš Kačmarčík. „Citlivo vnímame odpad, ktorý ľudia vedome vynášajú do lesov, na lúky či vyhadzujú do riek. Snažíme sa tieto častokrát dlhoročné skládky zlikvidovať, aby sme pri najbližšej návšteve prírody nemuseli odvracať pohľad a neveriacky krútiť hlavou,“ uviedol Tomáš Kačmarčík.

Miestna rybárska organizácia vo Svite sa dokonca dobrovoľne podujala čistiť rieku Poprad a jej prítoky. V prírode už našli všeličo. „Nachádzame plasty, fľaše, vrecia, oblečenie, koberce, pneumatiky, našli sme už aj chladničku, televízor, stavebný odpad, ba čo viac, kamarát našiel aj zubnú protézu,“ objasnil Tomáš, ktorý vytvoril na Facebooku skupinu Lovci odpadu a Smeťozber, v ktorej zdieľajú ľudia to, čo sa im podarilo vyzbierať.

K zbieraniu odpadkov motivujú aj syna

Ján Habardík spolu s manželkou vyzvali ľudí na sociálnych sieťach, aby vyčistili prírodu s hashtagom #vycistihlavuajles. Okrem toho, že Slováci pomôžu prírode, vyčistia si hlavu od každodenných problémov a budú na čerstvom vzduchu.

K zbieraniu odpadkov motivujú aj ich 5-ročného syna. „Už teraz vie, že odpad nepatrí do prírody, ale do koša. Žiaľ, mnohí dospelí to tak nevnímajú, a preto naše okolie vyzerá tak, ako vyzerá. V dnešných dňoch máme veľa voľného času a odpadom neplníme len vrecká, ale celé auto. Niekedy ho vyzbierame tak veľa, že si nemáme kam sadnúť,“ skonštatoval Ján.

Využili viac voľného času

Medzi čerstvých zberačov patrí Daniel Zemko a Miroslava Piňková. „Odpadky sme sa rozhodli zbierať pred vyše týždňom, keď sme videli na Facebooku príspevok, ako mladý pár čistí svoje okolie. Využili sme viac voľného času a rozhodli sme sa, že pomôžeme. Našli sme odľahlé odpočívadlo, ktoré bolo neskutočne znečistené,“ prezradil Daniel.

Toto miesto chcú navštevovať aj v čase, keď pandémia pominie. Podľa ich slov zbieranie odpadkov nezaberie nikomu veľa času. Odpadom naplnili nielen kufor, ale aj zadné sedadlá. „Okrem pokladu sme našli asi všetko, či už išlo o pisoár, stavebný odpad, rúška alebo zaváraniny,“ uzavrel Daniel Zemko.