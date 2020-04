Vybavte svoju domácnosť štýlovými žalúziami

Inzercia

Vertikálne žalúzie sú nielen dizajnovým doplnkom, ktorý dodá šmrnc a eleganciu každej miestnosti, no sú tiež praktické. Aj preto ich nájdete v komerčných priestoroch aj domácnostiach. Keďže ide o dlhodobú investíciu, výberu žalúzii predchádzajú určité pravidlá. Ake faktory by ste teda mali zvážiť?

Pohodlnosť na prvom mieste

Pokiaľ sa radíte medzi typy, ktoré obľubujú komfort, môžete siahnuť po vertikálnych žalúziách na diaľkové ovládanie. Ide o modernú alternatívu, ktorá skvelo zapadne aj do vašej domácnosti. Ak ste skôr tradičný typ človeka, pravdepodobne oceníte ručné ovládanie prostredníctvom retiazky.

Dizajnová stránka vertikálnych žalúzií

Vertikálne žalúzie vám ponúkajú skutočne širokú škálu rôznych farieb, vzorov a ich kombinácií. Preto si vyberú skutočne aj tí najnáročnejší. Obrovský výber vám s najväčšou pravdepodobnosťou zamotá hlavu. Riaďte sa najmä vlastným vkusom. Mali by ste mať ale na pamäti aj niektoré pravidlá interiérového dizajnu.

Svetlé a pastelové farby pôsobia viac optimisticky a priateľsky, zatiaľ čo tmavé odtiene sa radia medzi chladnejšiu voľbu. Okrem samotného dizajnu zvoľte správne aj typ látky. Každá látka sa totiž líši gramážou, hrúbkou a teda aj priepustnosťou svetla. Platí, že čím je látka menej priepustná, tým viac miestnosti zatemní.

Typ žalúzií

Žalúzie sa líšia aj na základe typu rozťahovania. Na trhu nájdete tri základné typy. Vertikálne žalúzie s lamelami, ktoré sa sťahujú doprava, doľava a zo stredu na obe strany. Možno si hovoríte, že je úplne jedno do akej strany sa žalúzie otvárajú. Opak je ale pravdou. Ak sa totiž rozhodnete lamely roztvoriť iba do polovice, väčšinu svetla pošlete do jednej časti miestnosti. Preto by ste si pred kúpou žalúzii mali ujasniť, ktorú časť interiéru chcete osvetliť.

Nech sa už rozhodnete akokoľvek, voľte taký typ žalúzií, ktorý bude rezonovať nielen s vami, ale taktiež so zbytkom interiéru. Tak, aby ste sa doma vy aj vaša rodina cítili príjemne a pohodlne. Pokiaľ si neviete s výberom a následnou inštaláciou rady, poraďte sa s profesionálmi, ktorí vás celým procesom prevedú.