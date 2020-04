TASR

Desaťtisíce ľudí blahoželali veteránovi, ktorý zbieral peniaze pre NHS

Viac než 65 000 ľudí poslalo narodeninovú pohľadnicu bývalému britskému vojakovi Tomovi Mooreovi.

Deväťdesiatdeväťročný britský vojnový veterán Tom Moore, pózuje s rodinnými príslušníkmi - zľava pravnukom Benjim, dcérou Hannah a pravnučkou Georgiou. — Foto: TASR/AP

Londýn 22. apríla (TASR) - Viac než 65 000 ľudí poslalo narodeninovú pohľadnicu bývalému britskému vojakovi Tomovi Mooreovi, ktorý pre tamojší zdravotnícky systém (NHS) vyzbieral takmer 30 miliónov libier v čase, keď krajina bojuje proti koronavírusovej pandémii. Moore sa o niekoľko dní dožíva 100 rokov, informovala v stredu agentúra DPA.

Kráľovská pošta (Royal Mail) v anglickom meste Bedford zverejnila na sociálnej sieti Twitter fotografiu škatúľ obsahujúcich „vyše 40 000 pohľadníc, listov a darčekov" pre bývalého kapitána Moorea. Stanica BBC oznámila, že počet pohľadníc pre „kapitána Toma“ medzičasom dosiahol už 65 000. Škatule s listami otvárali asi dve desiatky dobrovoľníkov.

Zdravotníkov považuje za hrdinov

Veterán, ktorého v priebehu niekoľkých dní spoznala celá krajina, sa rozhodol splniť výzvu, vďaka ktorej vyzbieral pre zdravotnícky personál v prvej línii milióny libier. Sám si stanovil za cieľ prejsť stokrát okruh po svojej 25 metrov dlhej záhrade v juhoanglickom meste Bedford s pomocou chodúľky, ktorá mu zaisťuje stabilitu pri chôdzi.

Veterán chcel tento cieľ dosiahnuť do dňa svojich stých narodenín, ktoré oslávi 30. apríla. Podarilo sa mu to však už o 13 dní skôr. Moore podľa vlastných slov začal svoju charitatívnu kampaň preto, že „zdravotnícki pracovníci sú národní hrdinovia“. „Úžasná britská verejnosť darovala na zdravotníctvo toľko peňazí, že je to až dojímavé,“ uviedla jeho rodina vo vyhlásení. „Zaslúžia si každý jeden cent,“ povedal Moore pre BBC.

Britský systém verejného zdravotníctva (NHS) je momentálne preťažený starostlivosťou o osoby, ktoré sa nakazili novým typom koronavírusu. Ochoreniu COVID-19, ktoré nový koronavírus vyvoláva, podľahlo v Británii už vyše 18 000 ľudí.

Pre princa Williama je legendou

Mooreovi vyjadrili podporu a obdiv mnohé britské osobnosti vrátane princa Williama, ktorý o ňom povedal, že sa preňho stal „absolútnou legendou“. Petíciu na podporu udelenia vyznamenania pre veterána podpísalo už viac než pol milióna ľudí. Tí žiadajú, aby bol Moore povýšený do rytierskeho stavu.

Samotný Moore, ktorý počas druhej svetovej vojny slúžil v Indii, chcel svojou iniciatívou okrem iného aj vyjadriť vďaku zdravotníkom, ktorí mu v minulosti pomohli vyliečiť sa z rakoviny a zotaviť sa zo zlomeniny v oblasti bedrového kĺbu.