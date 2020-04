Tímea Gurová

Na netopiere sa útočí neprávom. Nie sú o nič infekčnejšie než iné živočíchy

Vedci skúmajú, ako je možné, že práve netopierie vírusy dokážu tak jednoducho prekonať medzidruhovú bariéru.

Netopier je bohatý na druhy a rozšírený do celého sveta. — Foto: Pixabay.com

BRATISLAVA 25. apríla – Asi žiaden iný živočíšny druh za posledné mesiace nedostal na svoju adresu toľko negatívnych komentárov ako netopiere. Po tom, čo boli označené za príčinu vzniku COVID-19 a dnešného svetového problému, ozývajú sa vedci, ktorí chcú do debaty doniesť aj odborné stanovisko, článok z vedeckého časopisu Science and technology priniesol portál The Economist.

Dôkazy naznačujú, že netopiere boli v istom okamihu prítomné pri prenose nákazy, ale nemuseli byť jej bezprostredným zdrojom. Vírus vo svojom tele mohli iba prechovávať.

Podobne, ako sa to stalo v prípade vírusu SARS z roku 2002. Ten sa na človeka dostal z cibetky, ktorá ho však dostala od netopiera. Aj v prípade vírusu MERS, ktorý má síce pôvod u netopierov, ale na človeka sa dostal z ťavy.

Asian Palm civet - z tohto druhu sa rozšírila nákaza SARS na človeka v roku 2002. Foto: Wikipedia.org

Nezvyčajný imunitný systém

Vedcov teda oprávnene zaujímala otázka, čo je na netopieroch také výnimočné, že ich vírusy dokážu premôcť aj medzidruhovú bariéru a posunúť ich na iné druhy.

Kalifornská univerzita v Berkeley vo februári prišla s myšlienkou, že netopiere majú nezvyčajný imunitný systém. Ten je aktívny po celý čas a nielen vtedy, keď sa dostane do kontaktu s infekciou.

Netopiere sú po hlodavcoch najrozmanitejším živočíšnym druhom. Foto: Pixabay.com

Vedci porovnávali bunky netopierov so zvieratami, ktoré takýto systém nemajú a dospeli k záveru, že práve dané usporiadanie systému dáva priestor na rýchlejší vývoj vírusov.

Počet druhov je rozmanitý

Prednedávnom však vedci Nardus Mollentze a Daniel Streicker z univerzity Glasgow publikovali prácu, podľa ktorej počet vírusov, ktoré sa dostali na človeka z 11 radov cicavcov a vtákov, je úmerný počtu druhov zvierat v jednotlivých rodoch.

Netopiere sú po hlodavcoch druhým najrozmanitejším druhom. „Preto nie je prekvapujúce, že sú ako skupina spojená s veľkým počtom vírusov,“ povedal Mollentze.

Tento výskum sa nesnažil a ani nevyvrátil tvrdenie, že netopiere majú nezvyčajný imunitný systém. Vedci tvrdia, že vírusy, ktoré sú spájané s netopiermi, neprenikajú na človeka vo vyššej miere ako vírusy iných živočíšnych druhov.