Židovskí, moslimskí a kresťanskí lídri sa po prvýkrát modlili spolu za ukončenie pandémie

V Jeruzaleme vodcovia tiež upozornili na narastajúci rasizmus a xenofóbiu, ktoré pandémia prehĺbila.

JERUZALEM 23. apríla - Celý svet sa spojil v boji proti jedinému nepriateľovi. A hoci ho už v mnohých krajinách máme v týchto chvíľach relatívne pod kontrolou, stále je nepriateľom nevyspytateľným. Ak však chceme nájsť na celej situácii, ktorej aktuálne čelí každý z nás, niečo dobré, nech je to lekcia lásky a súdržnosti, ktorú nám nečasy ponúkajú. Všetci máme totiž jediný cieľ. A nie je priestor na iné boje.

Aj preto sa lídri rôznych vierovyznaní spojili, aby sa spoločne pomodlili za rovnakú vec, hoci každý svojim spôsobom a k svojmu Bohu. Je totiž úplne jedno v koho veríte. Dôležité je túto slobodu dopriať aj ostatným. Len vtedy má naša viera skutočnú silu. Aj preto sa najvyšší náboženskí vodcovia stretli a okrem iného tiež varovali pred nárastom rasizmu a xenofóbie, ktoré práve táto pandémia spôsobila v mnohých krajinách.

Rabíni, šejkovia, patriarchovia na jednom mieste spojení v modlitbe

Rabíni, šejkovia, imánovia a patriarchovia na jednom mieste. Na terase hotela King David v Jeruzaleme prosili o jediné. Koniec pre koronavírus. „Bože, ty, ktorý si nás nakŕmil a dal si nám hojnosť, oslobodil si nás od moru a oslobodil nás od vážnych a trvalých chorôb. Pomôž nám,“ znelo prianie vodcov rôznych náboženstiev vo svätom meste. Informuje o tom portál abc.es.

Každý sa modlil k svojmu Bohu, vo vlastnom jazyku

K ich modlitbám sa pripojili hlavný rabín Izraela, Yitzhak Yosef a David Lau, patriarcha Greco pravoslávny, Teofilos III, latinský patriarcha, Pierbattista Pizzaballa, Imáms Gamal el Ubra a Agel Al-Atrash a duchovný vodca Druze, šejk Mowafaq Tarif. Každý vo svojom vlastnom liturgickom jazyku. Bola to spoločná iniciatíva izraelského rabinátu, ministrov zahraničných vecí a vnútorných vecí a Svetovej rady náboženských vodcov. Náboženskí vodcovia okrem modlitby pre ukončenie koronavírusu, tiež varovali pred nárastom rasizmu a xenofóbie, ktoré pandémia spôsobila v rôznych krajinách.

Arcibiskup Pizzabala pripomenul opis, ktorý v Jeruzalemskej Biblii predstavuje dom pre modlitbu všetkých národov: „Pandémia nerozumie rasám, náboženstvám alebo politickým hraniciam.“ Latinský patriarcha zdôraznil, že koronavírus „spôsobil niečo celkom zvláštne, ako napríklad to, že Židia, moslimovia a kresťania hovoria rovnakou modlitbou. Dúfam, že sa to zopakuje, pretože to Jeruzalem potrebuje.“