Volejbalistami roka premiérovo Michalovič a Kostelanská

Volejbalistom roka 2019 sa stal Peter Michalovič, v ženskej kategórii triumfovala Mária Kostelanská.

Na snímke vľavo Peter Michalovič (Slovensko) a vpravo Sam Deroo (Belgicko) — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 22. apríla (TASR) - Volejbalistom roka 2019 sa stal Peter Michalovič, v ženskej kategórii triumfovala Mária Kostelanská. Obaja zvíťazili v tradičnej ankete premiérovo.

O výsledkoch 26. ročníka ankety Slovenskej volejbalovej federácie rozhodli hlasy trénerov, funkcionárov a novinárov. Smečiarka Vasasu Budapešť Kostelanská a univerzál francúzskeho Nantes Michalovič vystriedali na tróne Nikolu Radosovú, resp. Emanuela Kohúta.

Vedenie SVF muselo pre pandémiu koronavírusu zrušiť plánované slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety a ceny odovzdá laureátom dodatočne. „Máme za sebou mimoriadne úspešný rok, naozaj historický a prelomový pre slovenský volejbal. Žiaľ, práve teraz nám aktuálna situácia neumožnila stretnúť sa na takom fóre, aké sme pripravovali a aké by si všetci aktéri zaslúžili. O to srdečnejšie však chcem všetkým oceneným zablahoželať k úspechom a poďakovať im za výbornú prezentáciu volejbalu na Slovensku. Pevne verím, že naša spoločnosť aj volejbalové hnutie vyjdú z tohto boja silnejší," povedal prezident SVF Martin Kraščenič.

Vzhľadom na nútené zrušenie slávnostného večera vedenie SVF rozhodlo, že tento rok neuvedú do Siene slávy slovenského volejbalu nových členov. „Naše legendy si zaslúžia vstup so všetkými poctami. Nových laureátov uvedieme do Siene slávy pri najbližšej vhodnej príležitosti," doplnil Kraščenič.

Po päťročnom kraľovaní blokárky Jaroslavy Pencovej (2013 – 2017) vystúpila v ankete druhý rok za sebou na najvyšší stupienok smečiarka. Kostelanská sa vlani pevne usadila v reprezentačnom tíme a na domácom šampionáte EuroVolley v Bratislave patrila k oporám. Darilo sa jej aj na klubovej úrovni, v drese Vasasu Budapešť získala majstrovský titul a v skupinovej fáze Ligy majstrov si zahrala proti svetovým klubom a hviezdam.

„Ocenenie ma veľmi prekvapilo a o to viac potešilo. Pre mňa to rozhodne bol najúspešnejší rok v doterajšej kariére – s maďarským titulom, skupinovou fázou Ligy majstrov a predovšetkým fantastickými domácimi majstrovstvami Európy vo vynikajúcej atmosfére. Chcela by som sa poďakovať rodine a snúbencovi, ktorí vždy pri mne stáli, trénerom, spoluhráčkam aj fanúšikom a tiež všetkým, ktorí mi dali hlas. Všetkým patrí veľké ďakujem," odkázala 27-ročná volejbalistka, ktorú v Budapešti čaká už štvrtá sezóna po sebe.