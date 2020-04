Lenka Miškolciová

Dnes o 09:29 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Slovenská banka vyčlenila na boj s vírusom milióny. Pomáha bežným Slovákom, zdravotníkom aj podnikateľom

Slovenská banka zabezpečila nielen ochranné pomôcky pre našich zdravotníkov, ale stará sa aj o podnikateľov a bežných občanov Slovenska, ktorí sa ocitli vo finančných ťažkostiach. Dôraz kladie aj na zdravie svojich zamestnancov, ktorým prepláca testy na koronavírus.

Na snímke vpravo odberné miesto na COVID-19 pred Nemocnicou s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach 16. apríla 2020. — Foto: TASR/Roman Hanc

BRATISLAVA 23. apríla - Pandémia nového koronavírusu vo svete nespustila len paniku, ale aj nespočetné množstvo dobrých skutkov. Tie konajú bežní občania a ľudia, ktorí začali nezištne šiť rúška pre všetkých, začali sa viac zaujímať o svojich susedov, tým starším nakupovať potrebné potraviny alebo sa zapojili do rôznych dobrovoľníckych činností.

Na snímke vľavo pracovníčka šamorínskej Handmade Corinna, ktorá vyrába detské rúška a rozdáva ich úplne zadarmo. Vpravo odkaz pre starších susedov od nápomocného študenta. Foto: Facebook/HANDMADE CORINNA, Facebook/Katarína Baginová

Riaditelia si znižujú platy, Bill Gates stavia centrá na vývoj vakcíny

Rovnako ako bežní ľudia však vo veľkom začali pomáhať aj podnikatelia. A to aj šéfovia tých najväčších firiem. Zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti FedEx si na šesť mesiacov znížil plat tak, že jeho mesačná výplata bude predstavovať len jeden dolár. Aj týmto spôsobom chce pomôcť svojej firme prekonať aktuálnu krízu. Podobne sa zachoval aj Dan Price, CEO spoločnosti Gravity Payments, ktorý si napríklad plat znížil úplne na nulu. Jednoducho preto, aby v čase „koronakrízy“ nemusel prepustiť ani jedného zamestnanca.

Na snímke Bill Gates s manželkou Melindou. Práve ich spoločná nadácia prispeje do boja proti vírusu až 100 miliónov eur. Foto: TASR/AP

Spoluzakladateľ Microsoftu Bill Gates zase napríklad plánuje postaviť až sedem centier určených na vývoj vakcíny proti koronavírusu. Hoci môže ísť o Gatesovu najriskantnejšiu investíciu, nezastavilo ho to v tom, aby pomáhal. Jeho nadácia venuje na boj s vírusom dohromady až 100 miliónov eur.

Pomáha aj slovenská banka

Pomáhajú nielen firmy v zahraničí. Aj tie slovenské priložili ruku k dielu, a to v nemalej miere. Jednou z takýchto firiem je aj Poštová banka, ktorá podala pomocnú ruku medzi prvými. Vyčlenila milióny eur na boj s novým vírusom a jeho dopadmi na širokú verejnosť. „Sme slovenská banka, a keďže Tu sme doma, tu pomáhame, uvedomovali sme si, že ľudia, ktorých pandémia dostala do finančných ťažkostí, nemôžu čakať na výsledky vládnych rokovaní, a tie si vyžadovali istý čas. Preto sme pre fyzické osoby okamžite vyčlenili 10 miliónov eur. Pôžičky s 0% úrokom do výšky 1000 eur sme začali poskytnovať na začiatku apríla. Klienti ich môžu splácať až v novom roku,“ uvádza hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková. Podnikateľom a živnostníkom banka ponúkla bezúročnú pôžičku do výšky 10-tisíc eur na subjekt s možnosťou okamžitého odkladu splátok.

Rúška, testy a ochranné pomôcky priviezli lietadlá, išli k tým najpovolanejším

Vďaka skupine J&T, ktorej súčasťou je aj Poštová banka, sa spoločne s Energetickým a priemyslovým holdingom (EPH) podarilo darovať 8 miliónov eur na boj proti koronavírusu Slovensku a Českej republike. Na bratislavskom letisku okrem iného pristálo približne pred mesiacom nie jedno, ale hneď niekoľko lietadiel s potrebným vybavením, rúškami, okuliarmi, testami a pomôckami, ktoré putovali práve našim zdravotníkom bojujúcim s novým vírusom.

Zamestnanci majú po novom možnosť otestovať sa na prítomnosť vírusu

Hoci sa písalo a hovorilo predovšetkým o lekároch, predavačoch a predavačkách, šoféroch nákladnej dopravy a iných profesiách, netreba zabúdať, že bankoví pracovníci počas uplynulého mesiaca, kedy sa pandémia rozšírila aj na Slovensko, takisto stále pracovali a boli k dispozícii pre svojich klientov. Poštová banka však mnohým z nich umožnila prácu z domu, rodičom na OČR dopláca rozdiel medzi sociálnou dávkou a ich platom. Pre zamestnancov zriadila krízovú linku, na ktorej sa v tomto neľahkom období môžu hocikedy porozprávať s psychológom.

Na snímke Bratislavský hrad, na ktorom zasvietil nápis "Ďakujeme" v rámci iniciatívy Potlesk pre zdravotníkov a hasičov. V Bratislave 27. marca 2020. Foto: TASR/Dano Veselský

Balík pracovných benefitov bol zároveň rozšírený o možnosť bezplatne sa otestovať na prítomnosť koronavírusu. Doteraz to využilo takmer 100 pracovníkov, ktorí sú vystavení riziku nákazy v prvej línii. Výsledky všetkých testov boli negatívne. Pozitívne však hodnotíme aj ďalšie formy pomoci, ktorými banka pomáha Slovensku a svojim zamestnancom zvládnuť aktuálnu situáciu čo najľahšie.