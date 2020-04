TASR

Ružinov chce otestovať všetkých v oboch svojich domovoch seniorov

Ilustračná fotografia. — Foto: TASR/AP

Bratislava 22. apríla (TASR) – Bratislavský Ružinov otestuje všetkých klientov a zamestnancov vo svojich dvoch domovoch seniorov. Týka sa to domova seniorov na Sklenárovej ulici, ktorý je zároveň najväčším takýmto zariadením na Slovensku a domova dôchodcov na Pažítkovej ulici. V spolupráci s iniciatívou MiddleCap Help by malo byť koncom týždňa na nový koronavírus otestovaných okolo 650 ľudí.

Situácia je dobrá

„Aktuálna situácia je v tomto momente dobrá, neevidujeme žiadny prípad nákazy COVID-19. Máme však obrovský strach. Vieme zo zahraničia, že takmer polovica úmrtí sa vo všetkých európskych krajinách udiala práve v domovoch dôchodcov a takáto štatistika je už aj na Slovensku,“ uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.

Dodal, že v ďalších týždňoch sa uvažuje nad pravidelným testovaním formou tzv. rýchlotestov. Nie sú síce podľa neho až také presné, sú však výrazne finančne prístupnejšie.

V oboch ružinovských domovoch dôchodcov platia od začiatku prísne bezpečnostné opatrenia, problémom podľa starostu je, že nie je možné obmedziť vychádzanie klientov zo zariadenia. Cieľom by podľa neho nemusel byť úplný zákaz, riešiť to treba ale organizovane.

Žiada od vlády zavedenie prísnych pravidiel

„Máme klientov, ktorí päťkrát denne vyjdú von na nákup, chodia kŕmiť mačky, stretávajú sa so svojimi kamarátmi. Stačí jeden nezodpovedný klient a môžeme čeliť situácii, ktorú si nikto neželá,“ skonštatoval Chren, ktorý podobne ako iné samosprávy, žiada od vlády zavedenie prísnych pravidiel obmedzenia vychádzania pre seniorov. V súčasnosti platné usmernenie má podľa neho len odporúčací charakter.

Starosta je rád, že väčšina klientov domovov seniorov pravidlá a odporúčania rešpektuje. Eviduje však aj niekoľko extrémnejších reakcií niektorých klientov. „Mali sme pána, ktorý začal držať protestnú hladovku, lebo mu nedovolili si ísť kúpiť fľašu alkoholu,“ poznamenal Chren. Riešením podľa neho nie je ani prepustenie klienta zo zariadenia, mestská časť by im totiž musela nájsť náhradné ubytovanie.

Pozitívom je podľa neho aj to, že väčšina príbuzných rešpektuje zákaz návštev týchto zariadení, nájdu sa však aj takí, ktorí na návšteve trvajú. „Keďže nemôžu ísť dnu, žiadajú, aby sme ich vyniesli von v prípade, že sú imobilní, alebo si na nich počkajú a stretnú sa s nimi vonku a odovzdávajú im balíčky. Všetko toto je potenciálnym rizikom a zdrojom nákazy,“ upozorňuje Chren.