Michaela Mäsiarová

Dnes o 14:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vo Viedni vyrastie obrovský nový park. Počas prechádzky v ňom nestretnete ani živej duše

Park podobný bludisku bude predelený vysokými živými plotmi tak, aby ste v čase pandémie mohli ísť na prechádzku a zároveň nikoho nestretli.

Nový park prihliada na sociálny dištanc a opatrenia v čase pandémie. — Foto: Reprofoto/Dezeen.com/Studio Precht

VIEDEŇ 22. apríla - Parc de la Distance z dielne Chrisa Prechta, zakladateľa štúdia Precht, nie je jediným mimoriadnym prírodným architektonickým zjavom. Roky patrí medzi najvyhľadávanejších vo svojom obore a verejné vonkajšie priestory, v súčasnosti navrhuje v mnohých krajinách sveta. „Tento projekt sa začal niekoľkými otázkami týkajúcich sa tejto pandémie. Ako by park vyzeral a ako by to fungovalo, keby sa pravidlá dizajnu riadili sociálnym dištancom. Práve ten bol totiž pri tvorbe návrhu hlavným vodítkom,“ prezradil Precht pre portál Deezen.

Foto: Reprofoto/Dezeen.com/Studio Precht

V parku by sa podľa slov tvorcu malo nachádzať niekoľko trás, ktoré budú od seba vzdialené cca 90 centimetrov. Tým by sa mala vytvoriť bezpečná fyzická vzdialenosť medzi návštevníkmi. Každá z červených žulových štrkových ciest vedúcich cez park bude dlhá 600 metrov. Viesť majú do centra parku s fontánami. Pri každej bráne na začiatku jednotlivých úsekov bude zariadenie, ktoré vám prezradí, či je daný úsek voľný.

Foto: Reprofoto/Dezeen.com/Studio Precht

Pôvod dizajnu je vo francúzskych barokových záhradách. Najmä mnohopočetné rastlinné porasty a živé ploty v geometrických tvaroch. Inšpirácia pre štrkové cestičky okolo rohových kameňov zasa pramení z japonských zenových záhrad.

Park už čoskoro vyrastie vo Viedni. Jeho využitie preto bude určite plnohodnotné aj po uvoľnení sociálnych opatrení v súvislosti s pandémiou.