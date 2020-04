TASR

UEFA chce dokončiť súťaže, baráž s Írskom asi v októbri a novembri

Ilustračné foto

Nyon 21. apríla (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) na utorňajšej videokonferencii generálnych sekretárov všetkých 55 svojich členských zväzov opäť potvrdila zámer dokončiť svoje súťaže napriek koronakríze. Podľa generálneho sekretára SFZ Petra Palenčíka UEFA predstavila ďalšie návrhy termínov, ku ktorým sa asociácie majú vyjadriť do začiatku mája.

„Aj počas tohto videohovoru sme rozoberali viacero bodov. UEFA opäť potvrdila, že má záujem, aby sa dohrali všetky národné ligové súťaže a predstavila nám návrh termínov, kedy by bolo potrebné, aby sa domáce súťaže ukončili a následne sa mohli začať kvalifikácie na novú sezónu európskych pohárov. Zároveň UEFA samozrejme chce, aby sa dohrala aj táto sezóna pohárových súťaží,“ objasnil Palenčík v rozhovore pre web SFZ.

Predostreli kalendár

„Európska asociácia predostrela kalendár barážových stretnutí o postup na EURO a zápasov novej edície Ligy národov. Tento model preferujú televízne spoločnosti, ktoré navrhujú, aby sa v septembri hrali iba stretnutia Ligy národov. V októbri by sa odohrali dva duely Ligy národov aj jeden barážový a rovnako by to bolo i v novembrovom asociačnom termíne. Členské asociácie sa majú k tomuto návrhu vyjadriť do začiatku mája,“ pokračoval pre futbalsfz.sk.

O účasť na šampionáte ešte bojuje v baráži Ligy národov 12 krajín vrátane Slovenska. Pôvodný termín play off Slovensko - Írsko bol 26. marca na bratislavskom Národnom futbalovom štadióne (NFŠ).

Ak zverenci reprezentačného trénera Pavla Hapala postúpia v semifinále play off cez Írov, o účasť na finálovom turnaji si zahrajú proti úspešnému z dua Bosna a Hercegovina - Severné Írsko na pôde súpera. Slováci v prípade postupu budú hrať na záverečnom turnaji v E-skupine proti Poľsku, Švédsku a Španielsku.

UEFA je pripravená pomôcť národným asociáciám

„Definitívne sa schválil termín ženského EURO, bude sa hrať v júli 2021. Preberala sa aj kvalifikácia a následný finálový turnaj tímov do 21 rokov. UEFA na konci videohovoru deklarovala, že je pripravená pomôcť národným asociáciám finančne. Táto podpora by sa realizovala prostredníctvom programu Hattrick, ale celé to je ešte v štádiu prípravy,“ dodal Palenčík.

Jednotlivé federácie dostali vopred dokument, v ktorom UEFA narysovala svoje kľúčové zámery, teda aby sa prerušené domáce ligy opäť rozbehli a dohrali na ihriskách, na čo by následne mohlo nadviazať Liga majstrov a Európska liga. Taliansky denník Corriere della Serra má informáciu, že UEFA už stanovila 20. október ako teoretický dátum začiatku nasledujúceho ročníka oboch svojich pohárových súťaží.