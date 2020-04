TASR

Eurokomisia schválila schému štátnej pomoci pre Slovensko za 2 miliardy eur

Brusel 21. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok uviedla, že schválila slovenskú schému pomoci na podporu zamestnanosti vo výške dvoch miliárd eur určenú na zachovanie pracovných miest a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v spojitosti s opatreniami prijatými počas pandémie nového koronavírusu.

Schéma bola schválená podľa dočasného rámca štátnej pomoci prijatého EK 19. marca 2020 a zmeneného 3. apríla 2020.

Pomôže prekonať ťažké časy

Výkonná podpredsedníčka EK zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti spresnila, že kompenzácie pre tisíce zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb v stave núdze, vyhlásenom na Slovensku po prepuknutí koronavírusu, pomôžu ľuďom postihnutým touto krízou prekonať ťažké časy.

„Slovenská schéma pomoci na podporu zamestnanosti vo výške dvoch miliárd eur je v súlade s naším dočasným rámcom, ktorý členským štátom umožňuje poskytovať štátnu pomoc na riešenie hospodárskych následkov pandémie," odkázala Vestagerová.

Podpora pre 400-tisíc zamestnancov a 300-tisíc SZČO

Slovensko v súlade s dočasným právnym rámcom oznámilo exekutíve EÚ schému mzdových dotácií, ktorá by umožnila financovať časť mzdových nákladov podnikov (vrátane príspevkov zamestnávateľa do systému sociálneho zabezpečenia), ktoré by inak v dôsledku pandémie nového koronavírusu museli prepustiť svojich zamestnancov. Očakáva sa, že týmto opatrením sa podporí takmer 400 000 zamestnancov a 300 000 samostatne zárobkovo činných osôb.

Podpora bude poskytnutá zamestnávateľom zasiahnutým štátom zavedenými núdzovými opatreniami na to, aby pokryli časť svojich mzdových nákladov a sociálnych odvodov, ale aj samostatne zárobkovo činným osobám a zamestnávateľom, u ktorých došlo k zníženiu príjmov, na ich čiastočnú kompenzáciu.

Je v súlade s dočasným právnym rámcom

Komisia skonštatovala, že slovenská schéma pomoci je v súlade s dočasným právnym rámcom. Opatrením vlády sa budú kompenzovať najmä mzdové náklady podnikov zasiahnutých následkami nového koronavírusu za predpokladu, že sa zaviažu naďalej zachovať pracovné miesta zamestnancov, ktorí by boli inak prepustení a že intenzita pomoci je v súlade s maximálne 80 %, ktoré umožňuje dočasný rámec.

Pokiaľ ide o samostatne zárobkovo činné osoby a zamestnávateľov, ktorým poklesli príjmy v dôsledku krízy, alebo štátom uložených obmedzení ich činnosti, celková výška pomoci nesmie prekročiť 100 000 eur na podnik pôsobiaci v poľnohospodárskej prvovýrobe, 120 000 eur na podnik z odvetvia rybolovu a akvakultúry a 800 000 eur na podnik z iných odvetví. Schéma pomoci v neposlednom rade nesmie trvať viac ako dvanásť mesiacov.

Potrebné, vhodné a primerané opatrenie

Komisia dospela k záveru, že toto opatrenie je potrebné, vhodné a primerané na nápravu závažnej poruchy fungovania hospodárstva členského štátu a schválila uvedené opatrenia v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci.

Komisia promptne schvaľuje podporu pre členské krajiny na základe dočasného právneho rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie nového koronavírusu. V utorok EK schválila aj schémy štátnej pomoci pre Fínsko a Francúzsko.