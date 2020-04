Michaela Mäsiarová

Dnes o 20:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Miláno má veľké plány: Po pandémii sa chce zbaviť áut, aby znova nezamorili ovzdušie

Taliani chcú rozsiahlo rozšíriť cyklistické a pešie zóny potom, čo sa v čase povinnej izolácie miera znečistenia ovzdušia v meste znížila až o 75 percent.

Na snímke záber z Milána. — Foto: Pixabay/Dimitris Vetsikas

MILÁNO 22. apríla - Severné Taliansko a Lombardsko patrí dlhodobo k najznečistenejším regiónom v Európe. Vynútený experiment v reakcii na prepuknutie pandémie koronavírusu v krajine má však za následok aspoň pozitívne správy, čo sa miery znečistenia ovzdušia týka.

Jednoducho povedané, povinná izolácia a obmedzenie pohybu Milánčanov sa rovná odstavené autá v garážach a priestor pre závan čerstvého vzduchu.

Miera jeho znečistenia totiž za pár týždňov nepoužívania áut v miere, na akú sú Taliani zvyknutú, klesla o 30 až 75 percent. Preťažená motorová doprava v uliciach regiónu by však mali byť minulosťou aj po uvoľnení opatrení a návrate k bežnému spôsobu života.

Až 35 kilometrov ulíc zmenia na cyklistické alebo pešie zóny

Ambiciózny program, ktorý mesto predstavilo, sľubuje premeniť až 35 kilometrov ulíc na cyklistické či pešie zóny s cieľom chrániť obyvateľov. Plán Strade Aperte zahŕňa nízkonákladové dočasné jazdné pruhy, nové alebo rozšírené chodníky, rýchlostné limity 30 kilometrov za hodinu a prioritné ulice pre peších a cyklistov.

Práce zrejme začnú na 8 kilometrov dlhom úseku Corso Buenos Aires, jednej z najdôležitejších nákupných ulíc mesta, a to už začiatkom mája – pribudnúť by mala cyklotrasa a rozšírený chodník. Konečné práce by mali byť hotové v priebehu leta, informuje portál The Guardian.