Seniorov čakajú zmeny. Po novom už nesmú nakupovať mimo vyhradeného času

Vyčlenenie predajného času od 9.00 do 11.00 h pre seniorov nad 65 rokov znamená pre týchto ľudí zároveň zákaz nakupovania v inom čase.

Bratislava 21. apríla (TASR) – Vyčlenenie predajného času od 9.00 do 11.00 h pre seniorov nad 65 rokov znamená pre týchto ľudí zároveň zákaz nakupovania v inom čase. Povedal to v utorok po zasadnutí ústredného krízového štábu hlavný hygienik SR Ján Mikas. Seniori by podľa neho mali toto opatrenie dodržiavať vo vlastnom záujme.

„Aj v predchádzajúcom opatrení sme mali, že týmto osobám sa nakupovanie v iných časoch zakazuje," povedal Mikas. „Budú hazardovať so svojím zdravím, so svojím vlastným životom, ak nevyužijú ten čas," dodal. Cieľom prípadných kontrol nebude podľa hlavného hygienika vyberať pokuty, ale poučiť ľudí.

Mikas spresnil aj podmienky nakupovania napríklad v obchodoch s odevmi. V tomto prípade totiž nebude dovolené využívať kabínky na skúšanie oblečenia. Ako budú obchody so zákazníkmi riešiť prípadné vrátenie tovaru alebo reklamácie, podľa Mikasa ústredný krízový štáb riešiť nebude.

Zákazníci by podľa neho mali obmedziť nakupovanie na najnutnejší tovar. Obchodom tiež nebude umožnené rozdeliť prevádzku na viac častí a splniť tak limit 300 štvorcových metrov.

Krízový štáb v utorok zrušil niektoré obmedzenia zavedené na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Od stredy (22. 4.) budú otvorené obchody a prevádzky služieb do 300 m2 plochy, verejné stravovanie s výdajom cez okienko, vonkajšie športoviská bez šatní a sociálnych zariadení, dlhodobé ubytovanie bez stravy, vonkajšie trhoviská a predajne automobilov vrátane autobazárov.