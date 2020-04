TASR

Dnes o 16:45 čítanie na minútu 0 zdieľaní Krízový štáb schválil prvú fázu otvorenia ekonomiky. V stredu sa otvoria prvé prevádzky

Od stredy budú okrem iného otvorené obchody a prevádzky služieb do 300 metrov štvorcových.

Na snímke predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) počas tlačovej konferencie k uvoľňovaniu opatrení na tému Niečo za niečo. V Bratislave 20. apríla 2020. — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 21. apríla (TASR) – Ústredný krízový štáb v utorok schválil prvú fázu uvoľnenia opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19, ktoré v pondelok (20. 4.) navrhlo konzílium odborníkov. Od stredy (22. 4.) budú otvorené obchody a prevádzky služieb do 300 m2 plochy, verejné stravovanie s výdajom cez okienko, vonkajšie športoviská bez šatní a sociálnych zariadení, dlhodobé ubytovanie bez stravy, vonkajšie trhoviská a predajne automobilov vrátane autobazárov. Informoval o tom počas zasadnutia štábu premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Podľa Matoviča Ústredný krízový štáb odsúhlasil zmiernenie opatrení takmer jednohlasne. Úrad verejného zdravotníctva bude špecifikovať napríklad športy, ktoré bude možné vykonávať. U trhovísk bude musieť byť zabezpečený jeden vstup a jeden výstup a predajné miesta nesmú byť bližšie ako dva metre. „V prípade, ak by sme to zobrali na ľahkú váhu a upustíme od toho štandardu, ktorý sme nastavili, tak sa nám to môže vymknúť spod kontroly, a tak, ako tieto prevádzky od zajtrajšieho dňa otvárame, tak ich za dva týždne môžeme zatvárať a ešte aj to, čo už je otvorené, budeme zatvárať, ak spoločne túto skúšku nezvládneme,“ povedal premiér.

Ďalšie uvoľnenia prídu po dvoch týždňoch

Ďalšie uvoľnenie reštrikcií vláda plánuje v troch fázach - podľa Matoviča „optimálne po dvoch týždňoch“, priemerný počet nakazených však nesmie prekročiť sto ľudí denne. Pri počte viac ako 150 nakazených denne chce premiér prevádzky opäť zatvárať. Vo všetkých otvorených obchodoch a prevádzkach bude platiť súčasná podmienka minimálne 25 štvorcových metrov predajnej plochy na jedného zákazníka.

Premiér zároveň potvrdil zmenu otváracích hodín pre dôchodcov. Po novom bude pre túto ochorením COVID-19 najviac ohrozenú skupinu vyhradený predajný čas od 9.00 do 11.00 h, a to od pondelka do piatka. „S dôraznou žiadosťou pre dôchodcov, aby nakupovali len v tomto čase,“ povedal Matovič. Predajne musia podľa premiéra zabezpečiť, aby v tomto čase nakupovali iba ľudia od 65 rokov.