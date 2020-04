TASR

Dnes o 14:37 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní V Nemecku ukončili najvyššie súťaže v hádzanej, titul udelili Kielu

Najvyššie nemecké hádzanárske súťaže v utorok definitívne uzavreli.

Na archívnej snímke z 9. júna 2019 v Klieli hádzanári Kielu zľava Magnus Landin, Domagoj Duvnjak a Patrick Wiencek — Foto: TASR/AP

Berlín 21. apríla (TASR) - Najvyššie nemecké hádzanárske súťaže v utorok definitívne uzavreli. Majstrovský titul udelili THW Kiel. Ročník prerušili v marci pre pandémiu koronavírusu, s predčasným koncom sezóny súhlasilo 36 účastníkov prvej a druhej ligy. O majstrovi i zostupujúcich rozhodli na základe špeciálneho koeficientu.

Vedenie súťaže dúfalo s reštartom sezóny v máji, no pre vládne opatrenia by sa muselo dohrať bez divákov. Keďže tamojšie tímy sú závislé najmä od predaja vstupeniek, napokon pristúpili k radikálnemu riešeniu. Do konca ročníka zostávalo sedem kôl, finančné straty odhadli na 25 miliónov eur. Informovala o tom agentúra DPA.