Ľubomíra Somodiová

Dnes o 21:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Párik ovdovených tučniakov spoločne sleduje panorámu mesta. Užívajú si každú spoločnú sekundu

Párik tučniakov z pobrežia v austrálskom Melbourne je dôkazom toho, že nič nie je lepšie, ako keď sa máte o koho oprieť.

Tučniaky si užívajú každú spoločnú sekundu. — Foto: Instagram/tobiasvisuals

MELBOURNE 21. apríla - Fotka, aká sa podarí raz za život! Fotograf Tobias Baumgaertner na svojom instagramovom profile zdieľal snímku dvoch tučniakov, ktorí sa k sebe túlia na skale na pobreží a pozerajú sa na panorámu Melbourne.

Je dobré, keď sa máte v ťažkých časoch o koho oprieť

Hoci fotku zhotovil približne pred rokom, počas pandémie koronavírusu preňho nadobudla nový význam.

„V čase, ako je tento, majú skutočné šťastie tí, ktorí môžu byť s osobu alebo ľuďmi, ktorých majú najradšej. Moment, ktorí to symbolizuje, som zachytil asi pred rokom – boli to dvaja tučniaci, ktorí stáli na útese celé hodiny. Počúvali šum mora a pozerali sa na svetlá Melbourne,“ napísal.

Dobrovoľník mu povedal, že biely vták je staršia dáma, ktorá stratila partnera rovnako, ako samec stojaci pri nej. „Od tej doby sa pravidelne stretávajú, upokojujú sa a celé hodiny stoja spolu pri sledovaní svetiel v neďalekom meste,“ hovorí Tobias.

Výnimočný pár

S kolóniou tučniakov strávil tri noci, kým sa mu podarilo spraviť záber, po akom túžil. „Nemohol som použiť žiadne svetlo, tučniaky sa neustále pohybovali. Bolo to naozaj ťažké. Ale v jeden vzácny moment som mal šťastie. Dúfam, že sa ľuďom bude páčiť tento okamih rovnako ako mne,“ uviedol.

Spôsob, akým sa dvaja zaľúbenci o seba starali, podľa jeho slov vystupoval z radov celej kolónie. Zatiaľ čo všetci ostatní tučniaci spali alebo pobehovali, zdalo sa, že títo dvaja držiac sa plutvami len tak stoja a užívajú si každú sekundu, ktorú spolu trávia.

Láska prichádza, keď ju najmenej čakáte

„Bolesť ich priviedla k sebe. Myslím, že niekedy nájdete lásku, keď ju najmenej čakáte. Je to veľké privilégium milovať niekoho. Keď je to opätované, je to naozaj rajské,“ uzavrel.