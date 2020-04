TASR

Dnes o 11:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Taliansko už pozná dátum, kedy začne uvoľnovať karanténne opatrenia

S postupným uvoľňovaním by sa podľa neho malo začať od 4. mája.

Vľavo muž nakupujúci v kn´íhkupectve v Ríme, vpravo taliansky premiér Giuseppe Conte — Foto: TASR/AP

Miláno 21. apríla (TASR) - Taliansko do konca tohto týždňa predstaví plán uvoľňovania prísnych karanténnych opatrení zavedených na zastavenie šírenia pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. V utorok to oznámil taliansky premiér Giuseppe Conte. S postupným uvoľňovaním by sa podľa neho malo začať od 4. mája. Informovala o tom agentúra Reuters.

„Prial by som si, aby som mohol povedať: Poďme všetko opäť otvoriť. Ihneď. Začneme od zajtra rána... Ale takéto rozhodnutie by bolo nezodpovedné. Viedlo by to k nekontrolovateľnému rastu krivky šírenia nákazy a zmarilo by to všetko úsilie, ktoré sme doteraz vyvinuli,“ napísal Conte v príspevku na Facebooku.

Zohľadnia územné osobitosti

„Musíme konať na základe národného plánu (opätovného otvorenia), ktorý však zohľadňuje územné osobitosti," dodal. Conte v apríli predĺžil platnosť karanténnych opatrení do 3. mája. Platnosť opatrení sa mala pôvodne skončiť 13. apríla.

V Taliansku v pondelok klesol - vôbec po prvý raz od začiatku pandémie - celkový počet osôb nakazených novým koronavírusom. V krajine zaznamenali 108 237 osôb pozitívne testovaných na SARS-CoV-2, ktoré sa liečia v nemocniciach alebo doma. V porovnaní s nedeľou to prestavuje pokles o 20 prípadov.

Celkový počet obetí tejto nákazy sa v krajine zvýšil na 24 114. Ako pripomína Reuters, Taliansko sa v počte obetí ochorenia COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje, radí na druhé miesto. Viac obetí majú len Spojené štáty.