Dáni ukazujú svetu, ako bude vyzerať školská dochádzka po pandémii. Vezmeme si príklad?

Pozrite sa spolu s nami do ich školských lavíc. Vyučovanie neprebieha štandardne.

Dáni otvorili školy a mnohé deti sa už nevedeli dočkať. — Foto: Reprofoto CNN

DÁNSKO 20. apríla - Krajina vypustila prvú lastovičku v podobe otvorení niektorých školských a predškolských zariadení, ktoré museli byť z dôvodu šírenia nákazy koronavírusom doteraz mesiac zatvorené.

Na prvý pohľad by sa zdalo, že školské zariadenia v krajine fungujú v štandardnom režime. Krajina však zaviedla niekoľko bezpečnostných opatrení, ktoré sa stanú možno príkladom alebo inšpiráciou pre zvyšok celého sveta.

Bez pravítka ani krok

Jimmy Skov Glasdam Adetunji je vedúca stredoškolského vzdelávania na škole Hendriksholm v Rodovre. Otvorenie si vyžiadalo vopred prípravu a bez vymeriavania by sa v škole nezaobišli. 440 študentov tamojšej školy zasadlo do školských lavíc s minimálne dvojmetrovým odstupom.

Pravidlá zasiahli aj školský dvor. Obľúbenú lokalitu rozdelili do šiestich častí prelepených bielou alebo červenou páskou. Nové pravidlá neobišli ani rodičov. Tí dostali podrobný harmonogram o vyučovaní.

„Nemôžem sa dočkať, až sa znova uvidia deti,“ vyznala sa Adetunji krátko pred otvorením. Nadšenie však musí ísť ruka v ruke s bezpečnosťou. „Ale samozrejme budeme musieť hovoriť o pandémii a pravidlách a dôvode, prečo je naše ihrisko teraz označené policajnou páskou. Bude to kontrast medzi zábavou a vážnosťou,“ uviedla pre spravodajský portál CNN.

Všetko má svoj význam

Vládne nariadenie pred opätovným zasadnutím žiakov do školských lavíc si vyžadovalo, aby školy rozdelili žiakov do menších skupín, žiaci si pravidelne umývali ruky a nariadenie neobišlo ani dezinfekciu. Tá musí byť vykonávaná dvakrát denne. Nariadenie sa dotklo kľučiek dverí, umývadiel a toaliet.

„Školy tlačia aj mapy, ktoré označujú vstupné a výstupné trasy a zabezpečujú, aby deti zostali čo najviac vonku,“ informoval o tom spravodajský portál CNN.

Prvý deň v škole s novými pravidlami

S tým, ako to vyzerá prvý deň po otvorení, sa podelila aj učiteľka prvého stupňa. „Prvý deň sme to zvládli hladko. Deti si myslia, že je zábavné byť v jednej hernej skupine, stáť dva metre od seba a mať svoj vlastný stôl a materiály,“ podelila sa na začiatok so svojimi pocitmi mladá učiteľka na Instagrame pod prezývkou root_then_rise.

Najviac rušivé však ohodnotila samotné umývanie rúk. „Každému dieťaťu trvá 30 minút, kým si jeden po druhom umyjú ruky, čo robia pred a po občerstvení a obede a pred a po dvoch prestávkach,“ ako ďalej dodala, najviac sa jej však uľavilo, že sa počas dňa deti bavili. „Či je to trvalo udržateľné, alebo nie, to nie je stále známe,“ priznala, keďže znovuotvorenie škôl trvá len niekoľko dní, nevie to ešte ohodnotiť.

Improvizácia prináša ovocie

Vyučovanie je oklieštené, ale učitelia sa snažia improvizovať. „Určite je menej zábavy, ale som pozitívne prekvapená kreativitou a flexibilitou týchto učiteľov. Študenti boli nadšení, že sa môžu vrátiť do školy a vďaka tejto pohnutej skúsenosti sú stále tak pozitívni.“ Žiaci majú pridelené svoje miesta a nesmú ich svojvoľne opúšťať. V triede musela znížiť počet žiakov a musela zmeniť názor na to, „ako bude výučba vyzerať.“

1., 3. a 5. ročník začína o 8. 30 hodine a o 9. hodine začína vyučovanie pre 2. a 4. ročník. „Po vstupe opustia svojich rodičov a umyjú si ruky,“ dodáva, pričom sa žiaci riadia opatreniami ešte pred vstupom do tried. „Kráčame do triedy po vymedzenom schodisku. Pred vstupom si umyjeme ruky.“