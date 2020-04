Michaela Mäsiarová

Dnes o 11:00 čítanie na minútu 0 zdieľaní Psy budú možno vedieť vyňuchať koronavírus. Začínajú ich trénovať

Londýnski vedci tvrdia, že skutočnou revolúciou v love koronavírusu u takzvaných „bezpríznakových prenášačov“, by mohli byť práve štvornohí chlpáči.

LONDÝN 21. apríla - Niekomu to možno znie ako poriadny exces, niekto sa možno zasmeje, iní pocítia nádej. V skutočnosti však nič nie je nemožné. Aspoň podľa londýnskych vedcov z London School of Hygiene and Tropical Medicine, ktorí si zároveň uvedomujú, čo je v šírení koronavírusu najzradnejším bodom – takzvaní „bezpríznakoví prenášači“. Tím vedcov tak v týchto dňoch začal pracovať na projekte školenia psov, ktorí by v ideálnom prípade, mohli zachytiť jemný zápach spôsobený práve koronavírusom u potenciálneho prenášača. Ak by projekt uspel, zvierací detektívi by mohli byť v rámci Británie aktívne v teréne už v lete.

„Ide o veľmi ranné štádium projektu,“ hovorí James Logan, vedúci oddelenia kontroly chorôb LSHTM. „Vieme, že choroby majú istý druh pachu. Vrátane chorôb dýchacích ciest, ako je napríklad chrípka. Tiež vieme, že tieto zápachy sú v skutočnosti celkom odlišné. Je skutočne veľká šanca, že COVID-19 má tiež svoj špecifický zápach. Ak sa nám to potvrdí, som si celkom istý, že psy tento pach budú vedieť zachytiť a odhaliť tým potenciálnych prenášačov vírusu,“ hovorí Logan pre portál Bloomberg.com.

Psia diagnostika nie je žiadna novinka

Treba dodať, že psy majú skutočne rozvinutý čuch a vedia ho použiť na diagnostikovanie rôznych chorôb, vrátane Parkinsonovej choroby, či niektorých druhov rakoviny. Samotný inštitút (LSHTM) už trénoval labradorov a kokršpanielov, ktorí sú zvlášť vhodní, na detekciu malárie. Ich úspešnosť presahuje požadované štandardy WHO.