Generálny sekretár Valíček: Zväz je pripravený klubom pomáhať

Slovenský zväz ľadového hokeja je pripravený po všetkých stránkach pomôcť klubom pôsobenej pandémiou.

Archívna fotka SZĽH. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 20. apríla (TASR) - Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) je pripravený po všetkých stránkach pomôcť klubom v neľahkej situácii spôsobenej pandémiou nového koronavírusu.

O tom, či sa im bude prerozdeľovať aj zisk z minuloročného svetového šampionátu v Bratislave a Košiciach, rozhodne Kongres SZĽH. Uviedol to generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček.

Zväz zareagoval rýchlo

„Slovenský zväz ľadového hokeja zareagoval na počiatočné šírenie koronavírusu veľmi promptne. Keďže viaceré naše reprezentačné výbery boli donedávna v zahraničí a na druhej strane my sme boli hostiteľmi turnajov so zahraničnými tímami, k situácii sme pristúpili seriózne, uzavreli sme zväzové priestory pre externé návštevy a znížili sme pohyb samotných zamestnancov. Zamestnanci dostali možnosť pracovať aj z domu, niektoré oddelenia riešia veci aj naďalej zo sídla zväzu. Aj vďaka rýchlym krokom a opatreniam zatiaľ koronavírus neochromil našu prácu, zamestnanci sú zdravotne v poriadku a podľa informácií, ktoré nám kluby zasielajú, je na tom rovnako aj celá hokejová rodina od Bratislavy po Sobrance. Dúfam, že to tak aj zostane,“ uviedol Valíček v rozhovore pre hockeyslovakia.sk.

Úlohu akéhosi krízového štábu slovenského hokeja si v súčasnosti plní Výkonný výbor SZĽH, v čase pandémie zasadá každý týždeň, diskutuje a hľadá spôsoby, ako pomôcť všetkým subjektom.

Valíček verí, že SZĽH pomôže slovenskému hokeju preklenúť súčasnú krízu: „Zväz je pripravený po všetkých stránkach. Chce byť vlajkovou loďou, ktorá pomôže klubom prejsť do pokojných vôd po opadnutí pandémie, a tak pomôcť klubom naštartovať kroky do novej sezóny, o ktorej zatiaľ vôbec nevieme, ako bude vyzerať. Môžeme len predpokladať, čo všetko môže nastať."

Cítia zodpovednosť

V súčasnosti rezonuje téma pomoci pre kluby, ktoré sa jej dožadujú aj v spoločných diskusiách s vedením SZĽH. „Cítime voči klubom veľkú zodpovednosť a ako som už naznačil, zväz je pripravený pomôcť im. Jeho najvyšší riadiaci orgán, ktorým je výkonný výbor, zasadá v tejto situácii každý týždeň a debatuje aj na tieto témy. Rozmýšľame, ako klubom vyhovieť. Isté je, že nemeníme nastavený systém, ktorý zaručuje, že všetky naše záväzky voči klubom sa budeme snažiť v tomto roku napĺňať. Či už ide napríklad o príspevky za počet štartujúcich družstiev, finančné prostriedky zo systému za históriu hráčov, motivačné projekty alebo iné zdroje pomoci. Napríklad iné športové inštitúcie sú nútené krátiť svoje záväzky už teraz. My aj vďaka skvelému hospodáreniu za ostatné roky vieme klubom zaručiť, že záväzky voči ním si splníme. Aj keď dnes už podľa najnovších informácii vieme, že budeme musieť urobiť zopár ďalších opatrení, aby sme rozpočet udržali pozitívny. Musím podotknúť, že všetky doterajšie finančné opatrenia boli na strane výdavkov zväzu, ani jedno nebolo smerom na výdajovú časť rozpočtu smerom ku klubom (príjem od SZĽH). V súvislosti s ďalšou pomocou dali kluby požiadavku na priamu finančnú investíciu. Extraligisti žiadajú 880-tisíc eur, kluby Slovenskej hokejovej ligy približne 250-tisíc a mládežnícke subjekty 4,2 milióna eur."