TASR

Dnes o 13:51 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Majstrovstvá Európy vo veslovaní sa uskutočnia v októbri

ME tak budú jediným významným veslárskym podujatím v tomto roku.

Na archívnej snímke vpravo slovenský reprezentant vo veslovaní Lukáš Babač. — Foto: TASR/AP

Poznaň 20. apríla (TASR) - Majstrovstvá Európy vo veslovaní v poľskej Poznani, ktoré museli odložiť pre šíriaci sa koronavírus, by sa mali uskutočniť 9.-11. októbra 2020. Nový termín určila Medzinárodná veslárska federácia (FISA).

Pôvodne sa mal šampionát konať na začiatku júna. ME tak budú jediným významným veslárskym podujatím v tomto roku, FISA už dávnejšie rozhodla o zrušení MS v slovinskom Blede.

Svetová federácia v pondelok takisto potvrdila termíny mládežníckych šampionátov. ME do 23 rokov v nemeckom Duisburgu sa uskutočnia 5.-6. septembra, ako bolo pôvodne naplánované, a ME juniorov v Belehrade sú na programe 26.-27. septembra. Informovala o tom oficiálna webstránka FISA.