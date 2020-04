TASR

Gretzky je optimista do letných mesiacov. Očakáva, že NHL nájde riešenie

Legendárny kanadský hokejista Wayne Gretzky optimisticky dúfa, že NHL sa napriek pandémii koronavírusu podarí v lete obnoviť svoju činnosť.

Na archívnej snímke legendárny kanadský hokejista Wayne Gretzky — Foto: TASR/AP

New York 19. apríla (TASR) - Legendárny kanadský hokejista Wayne Gretzky optimisticky dúfa, že NHL sa napriek pandémii koronavírusu podarí v lete obnoviť svoju činnosť.

Vedenie súťaže zvažuje viacero alternatív vrátane priameho prechodu do vyraďovacej fázy. Päťdesiatdeväťročný Gretzky si želá, aby sa hokej a ďalšie športy mohli stať pozitívny signálom, že situácia sa zlepšuje.

„Naozaj verím, že nejako, hocijako sa to bude dať. Odlišným spôsobom, ale v júni, júli a auguste by sme mohli vidieť hokej a niektoré iné športy. Môžem sa mýliť, možno som až prílišný optimista, no skutočne očakávam, že NHL nájde riešenie. V nasledujúcich mesiacoch príde niečo dobré,“ povedal pre agentúru AP Gretzky, ktorý sa momentálne izoluje v Kalifornii.

S Rusom Alexandrom Ovečkinom nakrútil rozhovor a dvojica si v stredu zmeria sily v hokejovej videohre.