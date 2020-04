TASR

Mesto Levice chce odpustiť nájomné prevádzkam v ich majetku

Opatrenia by sa mali týkať prevádzok v nájme v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta.

Zatvorená maloobchodná prevádzka, foto ilustračné — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Levice 20. apríla (TASR) – Mesto Levice chce odpustiť nájomné prevádzkam pôsobiacim v prenajímaných nebytových priestoroch patriacich do majetku mesta. Opatrenia k prenajímaným nebytovým priestorom a pozemkom v majetku mesta budú schvaľovať poslanci na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve, informovala o tom Adriana Macáková z levického mestského úradu.

Odpustené až do odvolania

Opatrenia by sa mali týkať prevádzok v nájme v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta, ktoré na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR musia byť povinne zatvorené. Od 13. marca by mali mať odpustené nájomné do odvolania mimoriadnej situácie.

Prevádzky taxi služieb, ktoré majú v nájme pozemky pre svoje motorové vozidlá na Mlynskej ulici v Leviciach, by mali mať od 1. apríla odpustené nájomné do odvolania mimoriadnej situácie.

Iné odklady platieb či odpustenia nájmov budú riešené po ukončení mimoriadnej situácie a budú predložené na riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leviciach.