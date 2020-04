TASR

Dnes o 11:47 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Vláda chce reformovať ŠOP SR aj Envirofond, niektoré vodné diela dostanú stop

Vďaka kríze spôsobenej novým koronavírusom má Slovensko príležitosť poučiť sa a začať budovať zelenšiu a voči zmenám klímy odolnejšiu ekonomiku.

Na snímke minister životného prostredia SR Ján Budaj — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 19. apríla (TASR) - Vďaka kríze spôsobenej novým koronavírusom má Slovensko príležitosť poučiť sa a začať budovať zelenšiu a voči zmenám klímy odolnejšiu ekonomiku. Poukazuje na to vláda v programovom vyhlásení.

V oblasti životného prostredia avizuje reformu Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR a Environmentálneho fondu, ako aj audit fungovania Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Vodné diela ako Slatinka či Tichý potok sa majú zastaviť. Verejnosť má získať lepší prístup k informáciám vrátane údajov o ťažbe v lesoch.

Najväčšie výzvy

Ako sa konštatuje v programovom vyhlásení, Slovensko zaostáva v oblasti ochrany životného prostredia. Medzi najväčšie envirovýzvy vláda radí zlú kvalitu ovzdušia, nízku mieru recyklácie komunálneho odpadu a nedostatočnú ochranu vôd, biodiverzity a lesných ekosystémov.

Avizuje, že chce aktívne formovať environmentálnu a klimatickú politiku EÚ. Za veľkú príležitosť modernizácie pre Slovensko považuje Európsku zelenú dohodu. Hlási sa k záverom Parížskej klimatickej dohody, Agende 2030 a prechodu na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo do roku 2050. Plánuje prijatie zákona o zmene klímy.

Kabinet chce tiež zastaviť likvidáciu verejných priestorov a verejnej zelene kvôli stavebnej činnosti. Majú sa preto uzákoniť nezastavateľné plochy zelene v mestách a obciach. Do práce na zlepšení životného prostredia chce zapojiť dlhodobo nezamestnaných. Čistili by obce, pracovali na poliach a vodozádržných opatreniach, či pri triedení odpadu a odstraňovaní čiernych skládok.

Ďalšie návrhy

Zlepšeniu kvality ovzdušia má pomôcť prijatie novej stratégie aj právnej úpravy. Pozornosť sa má zamerať napríklad na zníženie emisií z domácich kúrenísk. Po novom by sa tiež mohli predávať len kotly spĺňajúce prísne emisné kritériá. Podporovať sa má i rozvoj cyklistickej dopravy, cykloturizmus a preferovať nízkoemisná forma dopravy. Obce by mali dostať možnosť spoplatniť vjazd osobných automobilov do centier.

Vláda sa zaviazala ukončiť výrobu elektriny zo spaľovania hnedého uhlia v Elektrárni Nováky najneskôr v roku 2023. Envirorezort má tiež navrhnúť zrušenie dotácie do fosílnych palív či postupnú indexáciu poplatkov za vypúšťanie látok do ovzdušia. Používanie chemických látok vrátane postrekov v intravilánoch obcí sa má obmedziť.

V prípade chránených území chce vláda ich jednotnú správu pod ministerstvom životného prostredia. Deklaruje návrh takej zonácie národných parkov, aby v nich aspoň polovica územia bola bezzásahová. V lesoch s aktívnym manažmentom sa má zase uprednostňovať prírode blízke obhospodarovanie.

V štátnych lesoch, vrátane vojenských, má byť povinná certifikácia Forest Stewardship Council (FSC), v neštátnych lesoch sa podporí jej dobrovoľné zavedenie. Zvážiť sa tiež má zlúčenie odborov starostlivosti o životné prostredia s pozemkovo-lesnými odbormi.

Urobia kroky proti zneužívaniu náhodných ťažieb

Vláda sľubuje, že urobí všetky potrebné kroky proti zneužívaniu náhodných ťažieb. Na účelovú ťažbu zdravého lesa bude zavedená prísna kontrola. Zverejňovaním úplných programov starostlivosti o les, vrátane údajov o ťažbe, sa dosiahne zvýšená kontrola verejnosťou. Okrem toho bude navrhnutá verejná mobilná aplikácia na kontrolu ťažby a transportu dreva.

Ako ďalej vyplýva z programového vyhlásenia, budú sa preferovať zelené opatrenia, ktoré zadržiavajú alebo spomaľujú odtok vody z krajiny. Zároveň sa plánuje prehodnotenie rozsahu plánovaných malých vodných elektrární z Vodného plánu Slovenska a definitívne zrušenie viacerých plánovaných investícií.

Ide o Vodné dielo Slatinka, Vodné dielo Tichý potok, vodná nádrž Ipeľ (Ďubákovo) a výstavba ropovodu cez Žitný ostrov. O osude viacerých vodných stavieb, ktoré sú v havarijnom stave má rozhodnúť revízia. Nevylučuje sa ich odstránenie.

Maximálne úsilie sa má venovať odstráneniu environmentálnych záťaží ako Vrakunská skládka a ďalšie zdroje znečistenia z Bratislavy. Rovnako zneškodneniu PCB látok, ťažkých kovov a sanácii priľahlého územia na východnom Slovensku.