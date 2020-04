Inzercia

Včera o 22:26 čítanie na minútu 0 zdieľaní Používate správny odtieň make-upu?

Pri líčení nie je väčšie faux pas ako to, že vás krk prezrádza a oddeľuje nanesený make-up od prirodzeného odtieňa vašej pleti. Zabrániť tomu pritom môžete jednoducho, chce to zmenu v odtieni make-upu.

Ilustračné foto. — Foto: Shutterstock.com/BigLike Images

Bez vhodne zvoleného podkladu vaša vizáž tak nevynikne. Nech už máte akokoľvek pútavo nalíčené oči či dokonale vytvarované pery, pokiaľ okolie pleti nevyzerá jednotne a vidieť na nej nedostatky, nijako si tým nepomôžete. Make-up by mal byť teda základ každej vizáže, no zároveň by ste nemali vyzerať priveľmi bledo či tmavo. Ak teda nevyzeráte po nanesení make-upu prirodzene, zmena odtieňu či konzistencie je tak nevyhnutná.

Či už si vyberáte dekoratívnu kozmetiku jednej značky, akou je napríklad čoraz populárnejšia Makeup Revolution alebo volíte kombináciu viacerých, správna voľba make-upu podčiarkne celkové líčenie a výsledný efekt rozhodne oceníte.

Upresnenie pomocou typu pleti

Výber vhodnej konzistencie make-upu výrazne zjednoduší typ pleti. Ak sa vaša pleť vyznačuje suchosťou, v tom prípade bude pre vás vhodným kandidátom hydratačný make-up, kým pri mastnej pleti by ste mali siahnuť po tom zmatňujúcom. Až keď viete, ktorá konzistencia bude pri výbere make-upu potrebná, môžete voliť spomedzi odtieňov.

Poznáte, aký je váš podtón pleti?

Voliť si podkladovú bázu treba nielen podľa tmavosti ale aj správneho podtónu pleti. Ak ste typ s teplejšou pleťou, hodí sa vám žltý podtón. Béžový sa hodí neutrálnemu typu pleti, kým pre ten studený by sa mal voliť ružovkastý podtón.

Správne testovanie

Pre správny odtieň make-upu je nevyhnutné ho skúšať na dennom prirodzenom svetle. Nočné hodiny či umelé osvetlenie môžu konečný efekt skresliť. Ak si skúšate tento podklad najmä na zápästí, nerobíte dobre. Vhodnosť odtieňa sa má testovať priamo na tvári, nie však niekde na čele, ale pri spodnej časti smerom k čeľusti.

Aj za predpokladu, že ste si našli svojho favorita, skúste si hneď vedľa aplikovať z jednej strany odtieň o niečo svetlejší a z druhej zase tmavší. Konečný výber si tým uľahčíte. V neposlednom rade si vždy pri každom produkte prečítajte, čo sa pri ňom uvádza, aj to vás ľahko nasmeruje. Rozmanitý výber podkladových báz a ďalšej dekoratívnej kozmetiky nájdete aj tu: glowup.sk.