Monika Hanigovská

Koncert zo strechy nemocnice preťal ťaživé ticho. Huslistka sa dostala do sŕdc zdravotníkov

Aj keď dohrala, zdravotníci si v srdci a mysliach takýto obraz naďalej uchovali. Pozrite si dojemné video.

Huslistka dojemne zahrala na streche nemocnice. — Foto: Reprofoto YouTube/Fossato

CREMONA 20. apríl - Priam mrazivé ticho, sprevádzané len pofukovaním vetra v talianskom mestečku Cremona, zrazu preťali hlasné tóny huslistky, ktorá stála na streche tamojšej nemocnice.

Lena Yokoyama stála na kraji strechy, pričom jej tóny akoby na chvíľu zhypnotizovali ľudí aj zdravotnícky personál, ktorí postávali pri nemocnici. Svojím dojemným odkazom však vylákala aj zdravotníkov zo stanov, kde sa vykovajú testy na nový koronavírus, a oslovila ich aj v oknách a balkónoch.

Takýto pohľad sa naskytol zamestnancom a okoloidúcim pred niekoľkými dňami vďaka tejto huslistke.

„Pohľady na oblohu a potom slzy, potlesk prichádzajúci zvnútra a zvonku nemocnice. Sanitky, ktoré prichádzajú a odchádzajú, sa miešajú s poznámkami o hudbe,“ opisuje novinár Enrico Galleti na svojom profile na Instagrame situáciu, ktorá panovala priamo na mieste.

Zahrala dojemné piesne

Do ticha sa začali šíriť piesne, ktoré boli poctou zdravotníkom, obetiam pandémie, ale aj ľuďom, ktorí naďalej zápasia s novým koronavírusom. Pod rukami Leny ožila známa a dojemná skladba z filmu Misia, ktorú zložil hudobný skladateľ Ennio Morricone, pieseň Love Theme z filmu Kino Raj od Enniovho syna Andreu Morriconeho, Schindlerov zoznam od skladateľa Johna Williamsa, a zahrala aj Pieseň Talianov.

Aj keď dohrala, v mysli obraz ostal

Mladú, iba 18-ročnú huslistku odmenili potleskom. „Na konci predstavenia bol veľký potlesk a potom sa všetci vrátili späť do zamestnania - lekári intenzívnej starostlivosti, dobrovoľníci do sanitiek, sestry do stanov poľnej nemocnice. Ale všetky tieto obrazy sú stále v ich hlavách: husle, symbol mesta a tie poznámky o nádeji, ktoré nás posunú vpred," opísal Galetti.