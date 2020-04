Michaela Mäsiarová

Dnes o 14:09 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Novozélandská premiérka v čase korony ukazuje, ako má vyzerať líder: Jej kľúčom úspechu je empatia

Štýl vedenia krajiny Jacindy Ardern rezonuje naprieč celým svetom. Úspech v boji proti koronavírusu, ktorý Nový Zéland zaznamenáva, je doposiaľ najsilnejším dôkazom.

Na snímke novozélandská premiérka Jacinda Ardern. — Foto: TASR/AP

NOVÝ ZÉLAND 20. apríla - Mnohí, nielen politológovia, sa domnievajú, že práve pandémia koronavírusu môže byť v mnohých smeroch najväčšou skúškou tzv. politického vodcovstva, akýmsi overením prítomnosti „líderských buniek“ s blahodárnym a najmä efektívnym dopadom na krajiny po celom svete. Hoci všetci čelíme rovnakej potenciálnej hrozbe, reakcie vodcov sú odlišné a na konci dňa budú posudzovaní podľa výsledkov.

Ako v krátkosti zhrnul magazín The Atlantic, pre nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú je napríklad základným pilierom v boji s koronavírusom veda. Naopak, brazílsky prezident Jair Bolsonaro tento vedecký princíp, ako hlavnú zbraň v boji proti koronavírusu, odmieta. Denné brífingy Donalda Trumpa sú spoločnosťou a širokou - nielen politickou verejnosťou - vnímané ako čistý cirkus a „korona-fiasko“, zatiaľ čo indický premiér Narendra Modi nemá absolútne žiadne pravidelné brífingy a to i napriek tomu, že drží v karanténe viac ako 1,3 miliardy Indov.

Novozélandská premiérka si zvolila vlastnú cestu

Jacinda Ardern, 39-ročná premiérka Nového Zélandu, si zvolila vlastnú cestu. Dominantnou stránkou jej štýlu vedenia krajiny, je empatia. Táto základná zložka v čase krízy, ľudí vyzýva najmä k starostlivosti o seba. Jej posolstvá sú jasné, konzistentné a zároveň triezve a upokojujúce. Vo výsledku to znamená, spojenie sa s vlastnými ľuďmi na emocionálnej úrovni. A funguje to pozoruhodne. Ľudia cítia, že Jacinda stojí pri nich, a tak voči nej prirodzene narastá aj miera dôvery.

Ľuďom odpovedala na otázky po tom, ako uložila dcéru, neformálne, rovno z domu a v mikine

Jednou z inovácií premiérky Ardern, sú živé vysielania na Facebooku, ktoré sa nesú v neformálnom duchu, hoci sú apriori informatívne. V čase, kedy sa Nový Zéland ešte len pripravoval na povinnú izoláciu, sa premiérka prihovorila ľuďom z vlastného domu v obyčajnej mikine po tom, ako uložila svoju malú dcérku do postele.

Vo videu radila a predstavila ľuďom užitočné informácie nie len o samotnom víruse, no najmä komunikovala to najdôležitejšie posolstvo: „Konajte tak, akoby ste vírus už mali v sebe“, narážajúc na solidaritu voči ostatným, s ktorými by sme potenciálne mohli prísť do kontaktu. Následne zdôvodnila tvrdé opatrenia praktickými príkladmi. Napokon svojich krajanov utešila a varovala, nech sa nenechajú znechutiť, ak by vplyv všetkých opatrení, nepriniesol pozitívne správy, či okamžité a rýchle uvoľňovanie opatrení. Podľa Jacindy bolo základom situáciu jednoducho vydržať. Čo je však ešte dôležitejšie dodať, mnohí sa zhodujú, že tajomstvom úspechu novozélandskej premiérky je najmä fakt, že nepodlieha dezinformáciám.

Na snímke novozélandská premiérka Jacinda Ardernová pózuje so svojím partnerom Clerkom Gayfordom a ich dcérou Neve v ich dome 1. augusta 2018 v Aucklande. Jacinda Ardernová sa už šesť týždňov po pôrode ujala svojich pracovných povinností. Foto: TASR/AP

Nový Zéland si s koronavírusom poradil ako máloktorá krajina na svete

Tak si to zhrňme. Premiérka v teplákovej mikine, ktorá náhodne chatuje s miliónmi ľudí a radí, čo robiť a ako v súvislosti s pandémiou myslieť, aký zaujať postoj. Výsledky jej spôsobu boja proti šíriacej sa nákaze sú rešpektu hodné a od marca je Nový Zéland v tomto smere skutočne jedinečnou krajinou. Nový národný cieľ postupne vyrovnáva krivku pozitívnych prípadov a ašpiruje aj na docielenie úplného odstránenia vírusu v krajine.

Testovanie bolo posilnené, zdravotníctvo nepreťažené, nová vlna prípadov vyvrcholila začiatkom apríla a doposiaľ vírusu z 5 miliónov obyvateľov, podľahlo 12 ľudí.

Premiérka reagovala na koronavírus ako jedna z prvých

Práve fakt, že krajina zaznamenala malé množstvo pozitívnych prípadov, dostala sa tak do priaznivej pozície v snahe úplného potlačenia vírusu a mohla sa tak sústrediť na eliminačnú stratégiu. V tomto prípade, je teda nepochybne výhodou byť súčasťou relatívne izolovaných ostrovov. Aj vďaka tomu má Nový Zéland absolútny prehľad o tom, čo sa deje v zahraničí. Aj túto výhodu premiérka využila a v čase, kedy krajina nezaznamenala ešte žiaden pozitívny prípad, prijala zákaz cestovať do Číny. Hovoríme o začiatku februára a teda o jednej z najvčasnejších reakcii na situáciu za hranicami Nového Zélandu. Tá krajine kúpila vzácny čas na vybudovanie stratégie a vypracovanie účinných opatrení, ako je napríklad dôsledná karanténa na hraniciach krajiny, rozšírenie testovania na COVID-19 alebo vystopovanie ľudí, s ktorými prišli nakazení do kontaktu.

Kľúčom je empatia. Na snímke sa novozélandská premiérka objíma s členom moslimskej komunity počas spomienkového zhromaždenia na pamiatku obetí streľby v dvoch mešitách na Novom Zélande, v parku Hagley Park v meste Christchurch 29. marca 2019. Foto: TASR/AP

Receptom je nielen včasná reakcia, ale najmä empatia

Pôsobenie kolektívneho úsilia, inštitúcii verejného zdravotníctva, opozičných politikov a Novozélanďanov ako celku, ktorí sa vo veľkej miere riadili obmedzeniami. Ale aj včasná reakcia na dianie v zahraničí, uplatnenie faktu, že ľudia v čase krízy potrebujú cítiť, že ich líder im rozumie, byť ako vodca konzistentný a rozhodný, komunikovať s ľuďmi ako s dospelými a nepodceňovať situáciu, správanie sa podľa toho, čo sám kážem a v neposlednom rade, byť láskavý a neveriť, že len pochmúrny výraz v tvári, donúti ľudí, aby vás počúvali.

Toto je ono. Recept, vďaka ktorému je Nový Zéland z toho celého takmer vonku. Recept, vďaka ktorému pandémia koronavírusu odhalila, či potvrdila, ako vyzerá skutočný líder krajiny. Recept, vďaka ktorému chápeme, kto stojí a kto nestojí na správnom mieste. Recept, vďaka ktorému máme nádej my všetci. Recept Jacindy Ardern. Konzistentne najlepšej líderky na planéte.