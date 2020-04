Lenka Miškolciová

Dnes o 12:49 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Rozzúrení Američania žiadali ukončenie opatrení vlády. Do cesty sa im postavili odvážni zdravotníci

Ukončite karanténu, tento liek je smrteľnejší ako Covid-19, tvrdeli rozzúrení protestujúci Američania. Do cesty sa im však postavili nebojácni a odhodlaní zdravotníci.

Odvážni zdravotníci trplezlivo stáli oproti davu ľudí, ktorý protestoval proti nariadeniam vlády. — Foto: Twitter/Reuters

USA 20. apríla - Zdravotnícki pracovníci sa nebojácne postavili do cesty stovkám rozzúrených Američanov, ktorí v nedeľu v americkom meste Denver (štát Colorado) protestovali proti vládnym nariadeniam. Tie majú Američanov ochrániť pred šírením nákazy nového koronavírusu. Karanténne opatrenia a zatváranie mnohých prevádzok sa však nestretli s pochopením každého obyvateľa USA.

V nedeľu sa konalo po celých Spojených štátoch hneď niekoľko prostestov proti vládnym nariadeniam. Tie najväčšie boli práve v Colorade, v Tennessee, Oregone, Illinois, Kalifornii či vo Washingtone.

Stovky Američanov v nedeľu protestovali proti vládnym nariadeniam, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Na snímke zábery z protestov v americkom meste Denver. Foto: TASR/AP

Len málokto z protestujúcich mal na tvári rúško či inú ochrannú pomôcku

Ako uvádza aj britský denník Dailymail, najväčšia demonštrácia sa konala v Denvere, kde protestujúci zároveň nerešpektovali akékoľvek odporúčania ohľadom toho, ako zamedziť šíreniu vírusu. Stovky ľudí sa zhromaždili pred miestnou radnicou, stáli v tesnej blízkosti a len málokto z nich sa navyše chránil rúškom či akoukoľvek inou ochrannou pomôckou. Po ceste mestom k radnici sa im do cesty postavilo niekoľko odvážnych zdravotníkov. Tí sa s protestujúcimi nehádali, len ticho stáli a bránili autám v ceste. Za to si niektorí z nich vyslúžili aj nadávky, výčitky či rasistické útoky.

Vráť sa domov do Číny

Jeden zo zdravotníkov, ktorý stál v ceste protestujúcim, bol aj mladý Američan s ázijskými koreňmi. Práve ten si od protestujúcej Američanky vyslúžil výkriky, „aby sa vrátil späť do Číny.“ On a mnohí jemu podobní pritom dennodenne pomáhajú a zachraňujú životy bežným Američanom, ako bola aj pani v automobile, ktorá na neho vykrikovala rasistické poznámky.

Zdravotníkov neodplašili ani nadávky či rasistické poznámky. Na snímke žena s transparentom, na ktorom je napísané: Krajina slobodných. Foto: Twitter/Alfons López Tena

Protestujúci Američania trvajú na tom, že pretrvávajúce ekonomické reštrikcie a dopad, aký majú nariadenia na ekonomiku štátu, už viac nestoja za tých pár životov, ktoré by zachránili. Odvážni zdravotnícici, ktorí sa protestujúcemu davu postavili do cesty, si však očividne myslia niečo iné. Fotky toho, čo sa na proteste udialo, sa začali veľmi rýchlo šíriť sociálnymi sieťami. Práve tam našli zdravotníci podporu, pretože viacerí ľudia ich označili za hrdinov.

Epicentrom pandémie v USA je New York

Spojené štáty americké majú v súčasnosti podľa údajov z John Hopkins University's Coronavirus Resource Center najviac potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom i úmrtí na svete. Aktuálne evidujú už viac ako 760-tisíc prípadov nákazy a viac ako 40-tisíc úmrtí.

Najsilnejšie bol pandémiou zasiahnutý štát New York, odkiaľ však v priebehu víkendu prišli dobré správy. Ako uvádza TASR, guvernér New Yorku Andrew Cuomo v nedeľu vyjadril presvedčenie, že epidémia koronavírusu v tomto americkom štáte už zrejme kulminovala a dostala sa do fázy poklesu. V sobotu newyorské úrady hlásili najnižší denný prírastok úmrtí za viac ako dva týždne. V nedeľu sa ich počet znížil o ďalších niekoľko desiatok - na 507.

Pandémia v New Yorku je, zdá sa, na ústupe. Od opatrení však netreba začať povoľovať, vyzýva guvernér štátu New York. Na snímke muž beží po prázdnej Siedmej avenue 28. marca 2020 v New Yorku. Foto: TASR/AP

Hoci pandémia je v New Yorku, zdá sa, na ústupe, netreba poľaviť v opatreniach

Guvernér Cuomo však varoval, že boj s koronavírusom ešte ani zďaleka nie je vyhratý. „Dostali sme sa za vrchol (krivky chorobnosti) a všetky indikátory momentálne naznačujú, že sme na zostupe. Či však tento pokles bude pokračovať, bude závisieť na našom konaní,“ vyhlásil guvernér na nedeľňajšej tlačovej konferencii. Zdôraznil, že tento pozitívny trend dokazuje, že karanténne opatrenia zavedené v štáte New York začínajú prinášať výsledky. Apeloval tiež na obyvateľov, aby pokračovali v dodržiavaní bezpečného sociálneho odstupu.