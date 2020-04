TASR

Nákup stíhačiek F-16 by sa mal dokončiť, zrušiť sa ho podľa Naďa neoplatí

Bratislava 19. apríla (TASR) – Nákup amerických stíhačiek F-16 by sa mal dokončiť. Zrušiť by sa ho už totiž neoplatilo, keďže už vyplatená miliarda eur by sa v prípade zrušenia nevrátila. Vyplýva to z vyjadrení ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

Nákup stíhačiek za minulej vlády Naď nepovažuje za transparentný. Zároveň tvrdí, že 500 miliónov eur, ktoré sa majú americkej strane zaplatiť budúci rok, nie sú v pandemickej situácii reálne.

S americkou stranou tak rokuje a tvrdí, že má pozitívne náznaky, že vyjdú Slovensku v ústrety a buď splátky natiahnu, alebo znížia. „Model B“ je podľa ministra niektoré stíhačky neskôr predať inej krajine.

Z ďalších projektov spomenul Naď obstarávanie húfnic Zuzana, za ktoré podľa neho rezort pod vedením SNS zaplatil, aj keď si ich vojaci nežiadali a už teraz sa vie, že bude dodávka meškať.

Rovnako nepovažuje za dobrý proces obstarávania radarov, ale bude musieť pokračovať, pretože súčasné radary sú štyri roky po svojej životnosti. V otázke projektu vozidiel 8x8 bude rezort ďalej rokovať.

Minister naďalej nepovedal meno kandidáta na post šéfa Vojenského spravodajstva. Uviedol však, že je to osoba, ktorá v obrannom spravodajstve dlhodobo pôsobila a je to odborník, ktorý sa podrobuje bezpečnostnej previerke.

Naď skritizoval aj plat dnes už bývalého šéf vojenského spravodajstva Ján Balciara. Ako príklad uviedol, že mal v marci hrubý plat 43.000 eur vrátane preplatenia dovolenky z minulého roka.

Naď hovoril aj o situácii v osadách v súvislosti s novým koronavírusom. Uviedol, že keby sa zapojili do riešenia problému v osadách všetky dostupné zložky armády, polície, hasičov, záchranárov a iných uniformovaných zložiek, tak by ich zvládli možno zopár stovák. Osád je podľa jeho slov viac ako 1000.

„K dnešnému dňu sme pretestovali 155 osád. Z tých 155 osadách boli v 16 osadách nájdení nakazení ľudia,“ uviedol minister. Do stráženia osád je momentálne zapojených približne 200 vojakov. Ozbrojené sily (OS) SR podľa neho suplujú v osadách aj miestne autority a zabezpečujú bežné veci ako drevo a vodu. OSSR zabezpečili v osadách tiež dezinfekciu.